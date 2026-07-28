Corte cambia importante requisito para recibir subsidio en cajas de compensación, ¿de qué se trata?

La Corte Constitucional eliminó una de las restricciones que impedía a miles de trabajadores acceder al subsidio monetario que entregan las cajas de compensación familiar.
Mediante la Sentencia C-062 de 2026, el alto tribunal declaró inconstitucional el requisito que establecía un límite salarial más bajo para quienes solicitaban la cuota monetaria por su cónyuge o compañero permanente dedicado al cuidado de una persona con discapacidad.
La decisión de la Corte Constitucional se produjo tras estudiar una demanda de inconstitucionalidad presentada por un ciudadano contra el artículo de la Ley 21 de 1982 que establecía un trato diferenciado para acceder al subsidio familiar.
El demandante argumentó que exigir un límite de ingresos de solo dos salarios mínimos cuando el beneficiario era el cónyuge o compañero permanente cuidador de una persona con discapacidad desconocía el derecho a la igualdad y generaba una discriminación injustificada frente a quienes solicitaban la cuota monetaria por hijos, padres o hermanos, para quienes el tope era de cuatro salarios mínimos.
Con esta decisión, la Corte consideró que la norma imponía un trato desigual frente a otros beneficiarios del subsidio familiar y perpetuaba estereotipos de género, ya que las labores de cuidado no remuneradas recaen, en su mayoría, sobre las mujeres.
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