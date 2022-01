Procuradora Cabello deberá emitir concepto sobre las curules de paz

“La Sala Plena de la Corte no encuentra configurada la causal de impedimento que manifestó la doctora Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación, para emitir concepto en el proceso de control de constitucionalidad del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto del año 2021”, se lee en el auto de la Corte.

Con el proyecto hundido, el senador Roy Barreras pidió mediante una acción de tutela, que la justicia revisara el tema y le dieron la razón: en mayo de 2021 la Corte Constitucional revivió las curules, lo que obligó al legislativo a aprobarlas.

En medio de esta discusión la actual jefe del Ministerio Públio, Margarita Cabello, dijo que la tutela presentada por Barreras no debía concederse porque, según ella, no hubo ningún acto irregular cuando el Senado determinó que esta iniciativa de paz no había alcanzado votos suficientes. Para ella, hoy ese es su impedimento.

El 11 de octubre del año pasado la procuradora le pidió a la Corte que por sus declaraciones no podía rendir concepto sobre este Acto Legislativo (las curules de paz).

En ese sentido, Margarita Cabello, como cabeza de la Procuraduría, deberá emitir concepto sobre el control de constitucionalidad de las curules de paz.