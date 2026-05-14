El regaño de la Corte Suprema a Petro por descalificar la autoridad electoral y denunciar fraude en el sistema “que lo eligió a él”

En un tono directo y desde el estrado de la Universidad Externado de Colombia, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero Bernate, lanzó una fuerte crítica este jueves 14 de mayo a la postura adoptada por el presidente Gustavo Petro frente al sistema electoral.
Le puede interesar: Beauty Láser: El centro de estética abierto con $50 millones y bajo la lupa por desaparición de una mujer en Bogotá
El magistrado advirtió sobre el peligro de socavar la confianza en las instituciones democráticas mediante lo que denominó una estrategia de deslegitimación institucional antes de las contiendas electorales a la presidencia de este 2026. Para el togado, el escenario actual es preocupante debido a la procedencia de los ataques.
“El gran problema que hoy pasa en el país, y la Corte lo ha advertido varias veces individualmente y conjuntamente con las otras instituciones de la administración de justicia, es que se ha instalado una narrativa oficial, y eso es lo más preocupante, en la que, a priori, se está descalificando a la autoridad electoral en una actuación que es además altamente injusta, porque justamente con esta Registraduría, con estas reglas electorales, el presidente que está criticando a la Registraduría llegó al poder”, expresó Quintero Bernate.