Cepeda reitera su rechazo por “presiones al electorado” de ilegales, pero no asume responsabilidad por las denuncias

En las últimas horas se dio a conocer un audio del disidente alias Rogelio Benavides, de las Farc, que aseguró que espera que gane Iván Cepeda para poder “apretar otros 4 años”. En concreto, el criminal (que hace parte del grupo comandado por Calarcá) aseguró: “Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años nosotros”. Ante el rechazo que surgió tras la denuncia de estas declaraciones, el candidato puntero en las encuestas y del continuismo de este Gobierno nuevamente señaló que condena “de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector”. En contexto: “Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar otros 4 años”: disidente Rogelio Benavides El mensaje lo compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter), en el que escribió que en los últimos días ha recibido reportes provenientes de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo sobre posibles presiones ejercidas por grupos armados, orientadas a favorecer o perjudicar candidaturas presidenciales. “Dicha información da cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”, dijo el candidato del Pacto Histórico. Además, como ya había escrito en otro mensaje en su cuenta de esta red social, “condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector”.

“Sus responsables deben ser investigados”

El aspirante a la Presidencia también dijo que “ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones”. Y que, a la final, “sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”. Sin embargo, críticos sobre esta postura señalan que no simplemente puede quedarse en un “rechazo” del candidato. Se señala, por ejemplo, que no haya una demanda puntual de intervención por parte de las autoridades en las zonas puntuales en las que han existido presiones hacia el electorado. Lea también: “Nos preocupa la presencia de los grupos armados”: MOE-UE despliega 150 observadores para elecciones en Colombia Uno de estos cuestionamientos lo hizo el abogado Vladimir Salazar en respuesta al trino del candidato. “Es llamativo que Cepeda no exija la intervención contundente de las Fuerzas Armadas para neutralizar a los grupos que están presionando a las comunidades a votar por él. Se limita a repetir la fórmula que siempre usan los políticos cuando los pillan con las manos en la masa: que se investiguen los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes”, aseguró.

De igual manera, su contrincante en estas elecciones, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, también criticó estas palabras de Cepeda. Su mensaje va enfocado directamente a la participación que tuvo el candidato del Pacto Histórico en la creación de la base de la política de la ‘Paz Total’, hoy, la cual expertos señalan como “fallida”. Entérese: Denuncian que grupos armados no dejan hacer campaña por Paloma Valencia en municipios del Valle “No se lave las manos, @IvanCepedaCast. Lo que usted hoy denuncia, ayer lo construyó. La “Paz Total” no fue un error de cálculo: fue una decisión política. Hoy, esa decisión tiene nombre propio en cada vereda donde un fusil le dice a un campesino por quién votar”, escribió Valencia en su cuenta de X respondiendo al mensaje de Cepeda.

Y es que los señalamientos y las alarmas también van encaminados a denuncias que se han conocido por coaccionamiento al electorado en territorio, uno de ellos, por compra de votos. Sobre esto, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, aseguró en entrevista con Semana que: “En municipios y departamentos está la utilización de recursos ilegales, el tema de la compra de votos, del ofrecimiento de bienes y servicios del Estado para que se vote por determinadas candidaturas y la participación en política de funcionarios públicos”. Las alertas son cada vez más recurrentes. A tan solo 18 días de las elecciones presidenciales en primera vuelta, cualquier señal de irregularidades que pueda afectar el normal desarrollo y el resultado de los comicios resulta, cuando menos, preocupante. Lea también: Gobierno niega participación en política, mientras la MOE analiza 60 casos por posible corrupción Bloque de preguntas y respuestas