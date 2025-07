Sexto capturado por atentado a Miguel Uribe reveló que planeaban más ataques

Cristian Camilo González señaló que llegó tarde y al estacionar su moto escuchó los disparos. Hizo tres llamadas a El Costeño, no le contestaron. Decidió salir de la escena del crimen y se fue hacia su casa a fumar un porro de marihuana.

En la noche fue citado a un burdel, allá estaba alias El Costeño en compañía de alias Gabriela. Le pidieron guardar silencio.

“Chipi estaba mu contento, alegre y me dice estas palabras: Cabrón, usted no sabe nada hijo de perra, usted no sabe nada, si llega a pasar algo le acabamos hasta con el nido de la perra de su casa”, apuntó el motociclista.