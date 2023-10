Esta situación quedó en evidencia con salidas en falso como la que tuvo la Cancillería colombiana al eliminar y bajarle el tono a un comunicado que rechazaba los atentados de Hamás. Además, él mismo quedó mal parado al exigirle al embajador israelí, Gali Dagan , que respetara a Petro y se fuera del país , para luego reversar y asegurar que no lo expulsó .

No solo el presidente Gustavo Petro quedó en el centro de las críticas por la crisis diplomática con Israel . También le pasó cuenta de cobro al canciller Álvaro Leyva , quien a pesar de ser el jefe de la diplomacia colombiana, prefirió fungir de escudero del mandatario y se mostró desacertado y titubeante frente a las t ensiones con el gobierno israelí por el conflicto en Gaza .

Leyva no es un político del montón , pues se trata de un reconocido abogado y economista de 80 años de edad – 50 de ellos en cargos públicos – que tiene raíces conservadoras y oligarcas, y que ha sido cuestionado a lo largo de los años por su aparente cercanía con jefes de las extintas Farc como Manuel Marulanda, alias Tirofijo .

A Leyva se le ha visto ‘patinando’ en el cumplimiento de sus funciones en ese contexto de crisis diplomática , pero no se trata de su primera polémica en poco más de un año en el cargo . Sobre él pesan cuestionamientos por el desacertado manejo de los nombramientos diplomáticos, su papel en el escándalo de Armando Benedetti , su desatención al control político del Congreso y su defensa internacional de ‘ Jesús Santrich ’ e ‘ Iván Márquez ’.

Además, ha participado en diversos procesos de paz que se han adelantado en Colombia. Él mismo se lo afirmó a EL COLOMBIANO en una entrevista en 2006, cuando quería pelearle la Presidencia a Álvaro Uribe Vélez . “No hay ni un solo proceso, incluyendo el del M-19, que no haya tenido la mano anticipada de Álvaro Leyva , pero ninguno fue manejado por mí. Todo lo contrario, se buscaba la manera de que no hiciera presencia”, señaló Leyva 17 años atrás .

Gestión rodeada de críticas

En junio este diario conoció que en los pasillos del Palacio de San Carlos había un ambiente de incertidumbre debido a que se volvió común que Leyva se ausentara y no hablara con sus subalternos para delegarle su poder al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, considerado como su mano derecha.

Entre las críticas hechas al canciller estaba su desconocimiento y desinterés en materia de relaciones exteriores y su falta de liderazgo, reflejados en que la Cancillería hoy no tiene definido un enfoque de trabajo, ya que mezcla los temas de paz, lucha antidrogas y cambio climático.

“El canciller no suele recurrir al mecanismo de comité directivo. Cuando no está por fuera, que es algo muy común, prefiere citar por grupos o hablar de tú a tú y se guía especialmente por lo que le diga su equipo de asesores de confianza. Es evidente que se trata de un jefe ausente y eso ha afectado las agendas de la Cancillería”, dijo una alta fuente que pidió no revelar su identidad.

Y esa falta de rumbo y de liderazgo le cobró factura a Leyva en la crisis que el presidente desató con el gobierno israelí. Esto quedó claro después de que Petro lanzó una oleada de polémicas opiniones en publicaciones en su cuenta en X (antes Twitter) para defender a Palestina y cuestionar a Israel pasándose por la faja a la figura del canciller.