Así se mueve la plata en campaña: qué pasa con los que no alcanzaron el umbral y cuánto han gastado Cepeda y Abelardo

Luego de los resultados en primera vuelta, que presentaron los resultados para que se lleve a cabo un balotaje entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, surge la pregunta sobre el destino de los recursos públicos entregados a las campañas que no lograron alcanzar el umbral exigido para acceder a la reposición de gastos por voto válido, pero que recibieron anticipos estatales.
Un análisis elaborado por Transparencia por Colombia aclaró que la legislación electoral contempla una excepción para las campañas presidenciales, por lo que no necesariamente están obligadas a devolver los recursos recibidos.
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Durante la campaña presidencial, siete candidaturas accedieron a anticipos estatales en virtud de lo establecido en la Ley 996 de 2005. Entre ellas estuvieron Claudia López, Mauricio Lizcano, Sergio Fajardo, Santiago Botero y Sondra Macollins Garvin. En total, el Estado desembolsó cerca de $21.567 millones durante la última semana de la contienda electoral.
Sin embargo, de acuerdo con los resultados de las urnas, únicamente Sergio Fajardo logró superar el umbral del 4 % de los votos válidos exigido por la legislación para acceder al mecanismo de reposición de gastos.
Los demás candidatos quedaron por debajo de ese requisito, lo que abre la discusión sobre una eventual devolución de los anticipos.