Reasignación de recursos y contratación directa, ¿cuáles son todas las implicaciones de declarar desastre nacional?

El Gobierno nacional anunció que declarará desastre natural a nivel nacional ante la inminencia de los efectos del fenómeno de El Niño. La decisión tomada en la reunión del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres le da algunas facultades al ejecutivo relacionadas con la contratación y el traslado de recursos.
A días de terminar su gobierno, la administración de Gustavo Petro busca “adoptar medidas anticipadas para proteger a las comunidades, fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y reducir los impactos asociados a las condiciones climáticas extremas que podrían presentarse en diferentes regiones del país”, según anunció la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).
Esta decisión del Ejecutivo, basada en la Ley 1523 de 2012, hace parte de varias disposiciones dentro de una política nacional que busca minimizar riesgos y enfrentar amenazas ambientales, siendo en esta ocasión el fenómeno de El Niño, del cual desde el Ideam se advirtió en el mes de junio que haría presencia en el país entre el segundo semestre y principio del próximo año, subrayando que su mayor intensidad sería “entre septiembre de este año y enero de 2027”.
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Esa normativa planteada años atrás genera unas implicaciones cuando se hace la declaración de desastre nacional que tienen unos efectos a la hora de contratar y trasladar recursos en atención a dichas contingencias ambientales.