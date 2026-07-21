¿Cuándo debutaría Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2030? Esto se conoce hasta ahora

Tras la finalización del Mundial de 2026, disputado en Canadá, Estados Unidos y México, la atención del fútbol sudamericano se trasladó al inicio del camino hacia la Copa del Mundo de 2030.
La Selección Colombia, al igual que el resto de los equipos de la Conmebol, permanece a la espera de que la Fifa y la Confederación Sudamericana de Fútbol oficialicen el calendario y el sistema de competencia de las Eliminatorias, por lo que todavía no existe una fecha confirmada para su debut ni se conoce cuál será su primer rival.