¿Cuándo debutaría Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2030? Esto se conoce hasta ahora

Tras la finalización del Mundial de 2026, disputado en Canadá, Estados Unidos y México, la atención del fútbol sudamericano se trasladó al inicio del camino hacia la Copa del Mundo de 2030. La Selección Colombia, al igual que el resto de los equipos de la Conmebol, permanece a la espera de que la Fifa y la Confederación Sudamericana de Fútbol oficialicen el calendario y el sistema de competencia de las Eliminatorias, por lo que todavía no existe una fecha confirmada para su debut ni se conoce cuál será su primer rival.

El Mundial de 2030 tendrá un formato especial por la conmemoración de los 100 años del torneo. España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán los partidos inaugurales como homenaje a la primera Copa del Mundo, celebrada en territorio uruguayo en 1930. Esa condición de anfitriones también obliga a redefinir el modelo de clasificación en Sudamérica.

Colombia sigue a la espera del calendario oficial

Hasta el momento, ni la Fifa ni la Conmebol han publicado el calendario de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, tomando como referencia los procesos clasificatorios hacia los Mundiales de Catar 2022 y 2026, distintas proyecciones ubican el inicio de la competencia entre marzo y septiembre de 2027. Uno de los escenarios plantea que las Eliminatorias comiencen en septiembre de 2027 con jornadas dobles durante las fechas Fifa y se extiendan hasta marzo de 2029. No obstante, ese cronograma corresponde únicamente a una proyección y aún no ha sido oficializado. Por otra parte, el periodista argentino Juan José Buscaglia, de Dsports y colaborador de Blu Radio, aseguró que las Eliminatorias sí se disputarían con la participación de las diez selecciones afiliadas a la Conmebol. “Han salido algunos presidentes de Federaciones a hablar en las últimas horas de las Eliminatorias y algo que ya está bastante adelantado, ya se ha conversado, pero todavía hay unas pequeñas cosas por definir”. Posteriormente afirmó: “estoy en condiciones de decir que las Eliminatorias Sudamericana 2030 se van a jugar y lo más importante es que se va a disputar con las diez selecciones”. Además, agregó: “no van a quedar afuera Paraguay, Argentina y Uruguay”. Sobre las versiones que apuntaban a una posible ausencia de los países anfitriones en las clasificatorias, el comunicador sostuvo: “Es un despropósito decir que las Eliminatorias no se van a jugar, es tan grande como decir que las clasificatorias no se van a jugar sin estos tres seleccionados”. Buscaglia también explicó cuál sería el objetivo de la participación de esas selecciones durante el proceso clasificatorio. “Sabiendo que van a disputar el Mundial (Argentina, Uruguay y Paraguay por ser sedes), pero tendrán el incentivo de presentarse en su casa y utilizar esos partidos para medir fuerzas e ir buscando la puesta a punto para el 2030”, manifestó.

Mientras llegan las decisiones oficiales, Colombia espera conocer su camino rumbo al Mundial 2030. FOTO: Juan Antonio Sánchez Ocampo.

El formato de las Eliminatorias todavía está por definirse

Además del calendario, otro de los aspectos pendientes es el sistema de clasificación que tendrá la Conmebol para el Mundial de 2030. Actualmente existen dos escenarios principales: 1. Mantener el formato de 48 selecciones, utilizado por primera vez en el Mundial de 2026. En ese caso, la Conmebol deberá establecer cómo distribuir los cupos disponibles teniendo en cuenta que Argentina, Paraguay y Uruguay ya tendrían asegurada su presencia por ser anfitriones de los encuentros inaugurales. 2. Ampliar el Mundial a 64 selecciones, propuesta presentada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con motivo del centenario de la Copa del Mundo. La Fifa todavía no ha anunciado una decisión sobre esa iniciativa. Otro de los dirigentes que se pronunció sobre el tema fue el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, quien explicó que Argentina, Paraguay y Uruguay participarían en las Eliminatorias para mantener competencia oficial, aunque sin disputar uno de los cupos mundialistas. Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela serían las siete selecciones que competirían directamente por los cupos disponibles para el Mundial 2030, en caso de que Argentina, Paraguay y Uruguay participen en las Eliminatorias únicamente para mantener competencia oficial por su condición de anfitriones. De interés: Fifa prepara una “locura” para la celebración de los 100 años del Mundial, se realizará en 3 continentes

Según Robert Harrison, una de las alternativas que analiza la Conmebol contempla otorgar tres cupos directos al Mundial 2030 y un lugar adicional para disputar el repechaje intercontinental. El dirigente también dio a conocer una propuesta adicional que consistiría en organizar un torneo entre selecciones de la Conmebol y la Uefa una vez finalicen las Eliminatorias. “En base a la posición, vas a estar en Europa 1, 2 ó 3 y vas a tener los ingresos de esos partidos”, explicó. Por ahora, la Selección Colombia continúa a la espera de la confirmación oficial del calendario y del formato de las Eliminatorias Sudamericanas. Aunque las proyecciones apuntan a que el nuevo ciclo clasificatorio comenzaría durante 2027, la fecha del debut del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y su primer rival solo se conocerán cuando la Fifa y la Conmebol publiquen el cronograma definitivo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: