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¿Cuánto dinero se llevará España por ganar el Mundial 2026? La millonaria cifra que paga la FIFA

España hizo historia al conquistar el Mundial 2026: venció 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres y levantó la Copa del Mundo.

  • Esto ganó la selección de España por ganar el Mundial de Fútbol 2026. FOTO: GETTY
    Esto ganó la selección de España por ganar el Mundial de Fútbol 2026. FOTO: GETTY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Un gol, solo un gol de Ferran Torres, bastó para que la selección de España se coronara campeona del Mundial de Fútbol 2026, un evento de gran magnitud organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Aquel partido en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium) dejó alegrías, enojos, traiciones y llantos, como el de la estrella Lionel Messi, quien se mostraba afligido no solo por la derrota de su equipo (Argentina), sino también porque quizás este fue su último Mundial.

Lea también: España derrotó a Argentina en la final del Mundial de Norteamérica y vuelve a ser campeón después de 16 años

Hubo enfrentamientos entre ambos equipos dentro del campo de juego, pero también una de las celebraciones más comentadas del torneo, cuando Rodri Hernández recibió la Copa del Mundo de manos de Gianni Infantino y del presidente estadounidense Donald Trump.

El mediocampista español la levantó con gran euforia, incluso cuando Trump posó para la fotografía oficial, tal como lo hizo en el Mundial de Clubes.

Las estadísticas de la FIFA revelan que Kylian Mbappé fue el jugador con mayor número de goles en el torneo, con 10 anotaciones y 4 asistencias. Le siguieron Lionel Messi, con 8 goles y 4 asistencias; el inglés Jude Bellingham, con 7 goles y una asistencia; y el noruego Erling Haaland, quien registró 7 goles y 0 asistencias.

¿Cuánto dinero se llevó la selección de España por ganar el Mundial 2026?

La pregunta que se hacen los amantes del fútbol es: ¿cuánto dinero recibirá la selección española por ganar el Mundial de 2026?

En 2025, el Consejo de la FIFA, reunido en Doha (Catar), aprobó la distribución económica que recibirían el campeón del torneo y las demás selecciones participantes. En total, se destinaron 727 millones de dólares para repartirlos de la siguiente manera con la conversión de este 21 de julio 2026:

Campeón del mundo (España): recibió 50 millones de dólares, una cifra que representa más de 161 mil millones de pesos colombianos.

Subcampeón (Argentina): recibió 33 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 106.590 millones de pesos colombianos.

Tercer puesto (Inglaterra): 29 millones de dólares.

Cuarto puesto (Francia): 27 millones de dólares.

Del 5.º al 8.º puesto (Marruecos, Bélgica, Noruega y Suiza): 19 millones de dólares.

Del 9.º al 16.º puesto (Portugal, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Paraguay y Egipto): 15 millones de dólares.

Del 17.º al 32.º puesto: 11 millones de dólares.

Del 33.º al 48.º puesto: 9 millones de dólares.

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Siga leyendo: Mundial 2026, el más lucrativo de la historia: Fifa sumará unos $35,6 billones en ingresos tras el torneo

Preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero recibió España por ganar el Mundial de fútbol 2026?
España recibió 50 millones de dólares por ganar el Mundial de Fútbol 2026, según la distribución económica aprobada por la FIFA para las selecciones participantes. Esa cifra equivale a más de 161 mil millones de pesos colombianos.
¿Cuánto dinero repartió la FIFA en premios durante el Mundial 2026?
La FIFA destinó 727 millones de dólares para repartir entre las selecciones participantes del Mundial de 2026, de acuerdo con la distribución aprobada por el Consejo de la organización en 2025.
¿Cuánto dinero recibió Argentina por quedar subcampeón del Mundial 2026?
Argentina recibió 33 millones de dólares por terminar como subcampeona del Mundial de 2026, una cifra equivalente a aproximadamente 106.590 millones de pesos colombianos.
¿Cuánto ganó el tercer lugar del Mundial de Fútbol 2026?
La selección que terminó en el tercer puesto del Mundial de 2026 recibió 29 millones de dólares, según la tabla de premios económicos establecida por la FIFA.
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