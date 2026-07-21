¿Cuánto dinero se llevará España por ganar el Mundial 2026? La millonaria cifra que paga la FIFA

Un gol, solo un gol de Ferran Torres, bastó para que la selección de España se coronara campeona del Mundial de Fútbol 2026, un evento de gran magnitud organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Aquel partido en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium) dejó alegrías, enojos, traiciones y llantos, como el de la estrella Lionel Messi, quien se mostraba afligido no solo por la derrota de su equipo (Argentina), sino también porque quizás este fue su último Mundial.

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Hubo enfrentamientos entre ambos equipos dentro del campo de juego, pero también una de las celebraciones más comentadas del torneo, cuando Rodri Hernández recibió la Copa del Mundo de manos de Gianni Infantino y del presidente estadounidense Donald Trump.

El mediocampista español la levantó con gran euforia, incluso cuando Trump posó para la fotografía oficial, tal como lo hizo en el Mundial de Clubes.

Las estadísticas de la FIFA revelan que Kylian Mbappé fue el jugador con mayor número de goles en el torneo, con 10 anotaciones y 4 asistencias. Le siguieron Lionel Messi, con 8 goles y 4 asistencias; el inglés Jude Bellingham, con 7 goles y una asistencia; y el noruego Erling Haaland, quien registró 7 goles y 0 asistencias.