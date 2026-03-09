x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Reposición: ¿Cuánto podrían recibir los candidatos de consultas y Congreso por cada voto válido obtenido?

Para estas elecciones, hubo un aumento en los valores de reposición por cada voto conseguido en las urnas, sin embargo, hay condiciones para recibir este dinero. Conozca los detalles.

  • Para recibir la reposición de votos, los candidatos y partidos deben reportar los ingresos y gastos de la campaña en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. Foto: Colprensa
    Para recibir la reposición de votos, los candidatos y partidos deben reportar los ingresos y gastos de la campaña en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Tras la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, los partidos y candidatos en Colombia no solo miden su éxito en curules y candidaturas presidenciales, sino también en los recursos que recibirán a través de la reposición de votos.

A través de este mecanismo de financiación estatal, las campañas pueden recuperar dinero invertido para cubrir deudas, créditos bancarios y aportes personales, siempre que cumplan con requisitos legales estrictos.

Lea también: ¿Qué es la reposición de votos y cuánto cuesta cada uno?

Para estas elecciones hubo algunas modificaciones, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que los candidatos al Senado y Cámara de Representantes recibirán $8.433 por cada voto válido, mientras que quienes participaron en las consultas interpartidistas recibirán $8.287 por cada sufragio, siendo cada valor un incremento del 224% respecto a elecciones pasadas.

Teniendo en cuenta estos valores, haciendo una proyección sobre candidaturas como la de Paloma Valencia, que recibió 3.236.286 votos, la reposición podría ascender a 26.800 millones de pesos si el ítem solo fueran los sufragios conseguidos. Algo similar se proyectaría con Claudia López, quien obtuvo 574.670 votos, algo que se podría convertir en 4.762 millones de pesos.

En contexto: Paloma Valencia, la gran ganadora de las consultas que asusta a “El Tigre”

Sin embargo, el Estado no “regala” plata por votos obtenidos, sino que repone la plata invertida en las campañas, por lo que los candidatos deberán ser cuidadosos y presentar el informe detallado de ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras.

Otro detalle que se tiene en cuenta para la reposición es el no exceder el límite de gastos fijado, el cual estaba, para el caso de las campañas, en $18.555 millones. Esto hace que campañas como la de la ganadora de la Gran Consulta solo pueda recibir este monto, independiente de que, por número de votos, la cifra pueda ser superior.

Por último, hay que resaltar que no todo gasto se repone, pues el Estado solo devuelve el valor de lo que genere una deuda o esfuerzo económico de los candidatos. Un ejemplo de esto son los créditos con bancos, créditos con personas naturales que cuenten con un contrato mutuo y donaciones privadas.

Con este escenario, es poco probable que sean los candidatos quienes se queden con este dinero, pues la única forma para que esto quede en las arcas del aspirante es que, por ejemplo, no pague los créditos que reportó.

Para el caso del Congreso, senadores como Miguel Uribe Turbay, que fue el más votado en las elecciones del 2022 con 223.167 votos, la reposición le permitió acceder a una cifra aproximada de $1.770 millones.

En estos comicios, el más votado fue el aspirante Daniel Briceño con 262.104 sufragios, por lo que ese valor puede aumentar, aunque depende de lo que haya gastado el exconcejal de la capital en su campaña.

En contexto: Daniel Briceño se convierte en el tercer congresista más votado de la historia: claves de su triunfo más allá de la veeduría en Secop

Otro detalle a tener en cuenta en el caso de las elecciones legislativas es que los partidos políticos deben igualar o superar el 3% del total de votos válidos al Senado para obtener o conservar su personería jurídica y, a su vez, acceder a esta reposición de votos.

Esto dejaría fuera de esa reposición a movimientos como el Frente Amplio Unitario, Creemos, Verde Oxígeno, Patriotas, Colombia Segura y Próspera y la coalición Fuerza Ciudadana.

Siga leyendo: Álvaro Uribe, Katherine Miranda y Angélica Lozano, entre los “quemados” en las elecciones al Senado

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto paga el Estado por cada voto en Colombia?
En las elecciones legislativas de 2026, el Estado paga $8.433 por cada voto válido a candidatos al Congreso y $8.287 por voto en consultas interpartidistas, según el Consejo Nacional Electoral.
¿Qué es la reposición de votos?
Es un mecanismo de financiación estatal que permite a campañas políticas recuperar parte del dinero invertido, siempre que cumplan con los topes de gastos y presenten informes detallados de financiación.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida