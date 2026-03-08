Álvaro Uribe, Katherine Miranda y Angélica Lozano, entre los “quemados” en las elecciones al Senado

Los colombianos eligieron una vez más a los representantes de la Rama Legislativa, quienes tendrán la responsabilidad de representar al país, garantizar temas de interés público como la salud y la educación, ejercer control político sobre el Ejecutivo y aprobar proyectos de ley que impulsen el progreso de Colombia.
Partidos como Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido Liberal Colombiano y Partido Conservador Colombiano encabezaron las votaciones al Senado durante las elecciones legislativas del 8 de marzo.
De manera simultánea, Partido Liberal Colombiano, Centro Democrático, Partido Conservador Colombiano y Partido de la U lideraron en la Cámara de Representantes.