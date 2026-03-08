Álvaro Uribe, Katherine Miranda y Angélica Lozano, entre los “quemados” en las elecciones al Senado

Los colombianos eligieron una vez más a los representantes de la Rama Legislativa, quienes tendrán la responsabilidad de representar al país, garantizar temas de interés público como la salud y la educación, ejercer control político sobre el Ejecutivo y aprobar proyectos de ley que impulsen el progreso de Colombia. Partidos como Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido Liberal Colombiano y Partido Conservador Colombiano encabezaron las votaciones al Senado durante las elecciones legislativas del 8 de marzo. Lea también: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia De manera simultánea, Partido Liberal Colombiano, Centro Democrático, Partido Conservador Colombiano y Partido de la U lideraron en la Cámara de Representantes.

Los grandes “quemados” en el Senado

Sin embargo, existen candidatos de renombre que no lograron obtener la votación necesaria para ganarse una curul en el Senado de la República, ya que ni ellos ni su partido o coalición alcanzaron los votos requeridos. Entre ellos se encuentran Álvaro Uribe, con el Centro Democrático; Jorge Enrique Robledo, con la coalición Ahora Colombia; Angélica Lozano, con Alianza Verde; así como Luis Eduardo Garzón. En la lista de “quemados” también figuran María Paz Gaviria, Juan Carlos Losada y Horacio José Serpa Moncada (hijo de Horacio Serpa), todos del Partido Liberal. Lea aquí: Daniel Quintero “se quemó” dos veces en las consultas presidenciales: en Antioquia solo alcanza 40.000 votos Asimismo, aparece la exesposa del presidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, quien no logró curul con el movimiento político Frente Amplio Unitario. En el listado también se encuentran Carlos Fernando Motoa Solarte, cabeza de lista de Cambio Radical; León Fredy Muñoz Lopera, del Partido Alianza Verde; así como Katherine Miranda. Por Cambio Radical aparecen también Lina Garrido y César Augusto Lorduy, además de Juan Diego Gómez, por el Partido Conservador, y Alejandro Chacón, por el Partido Liberal.

También se quemaron Inti Asprilla, del Partido Alianza Verde, y la excandidata presidencial Íngrid Betancourt figuran como destacados dentro de su propio movimiento, el Partido Verde Oxígeno. De los verdes también se quemaron Jairo Castellanos, Olga Lucía Velásquez (pareja de uno de los aliados de Petro: Ovidio Claros, cabeza de la Cámara de Comercio de Bogotá) y la paisa Berenice Bedoya, una de las implicadas en el caso de Gestión del Riesgo (UNGRD). Siga leyendo: Juan Daniel Oviedo: la sorpresa de la Gran Consulta que sería la fórmula vicepresidencial de Paloma

Curules por partidos al Senado