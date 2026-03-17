Nueva víctima en caso Zulma Guzmán: su cuñada habría sido envenenada con talio meses antes

El caso de Zulma Guzmán sigue sumando nuevos elementos que, según las autoridades, apuntarían a un posible patrón criminal. La Fiscalía General de la Nación reveló que, además del episodio en el que murieron dos menores tras consumir alimentos contaminados, existirían otros hechos similares bajo investigación.
Entre las nuevas víctimas figura Elvira Restrepo, identificada como cuñada de Guzmán. De acuerdo con la información conocida, en enero de 2025 habría recibido en su vivienda un domicilio con chocolates presuntamente contaminados con talio. La mujer alcanzó a ingerir parte del producto, lo que le ocasionó complicaciones de salud.
Restrepo fue trasladada a la Fundación Santa Fe de Bogotá, el mismo centro médico al que fueron llevadas las menores que fallecieron meses después en un caso que conmocionó al país. Actualmente, según reportes, la mujer continúa su tratamiento en Estados Unidos.