Nueva víctima en caso Zulma Guzmán: su cuñada habría sido envenenada con talio meses antes

El caso de Zulma Guzmán sigue sumando nuevos elementos que, según las autoridades, apuntarían a un posible patrón criminal. La Fiscalía General de la Nación reveló que, además del episodio en el que murieron dos menores tras consumir alimentos contaminados, existirían otros hechos similares bajo investigación. Entre las nuevas víctimas figura Elvira Restrepo, identificada como cuñada de Guzmán. De acuerdo con la información conocida, en enero de 2025 habría recibido en su vivienda un domicilio con chocolates presuntamente contaminados con talio. La mujer alcanzó a ingerir parte del producto, lo que le ocasionó complicaciones de salud. Restrepo fue trasladada a la Fundación Santa Fe de Bogotá, el mismo centro médico al que fueron llevadas las menores que fallecieron meses después en un caso que conmocionó al país. Actualmente, según reportes, la mujer continúa su tratamiento en Estados Unidos.

Las investigaciones también apuntan a una segunda posible víctima, identificada preliminarmente como Catalina. Registros de empresas de domicilios indicarían la existencia de una tercera entrega de alimentos presuntamente contaminados, lo que amplía el alcance de la investigación y refuerza la hipótesis de un actuar sistemático. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que estos hallazgos permiten descartar que se trate de un hecho aislado. “El equipo de investigadores ha descubierto que el episodio relacionado con la muerte de las dos niñas no sería un caso único. Tenemos evidencia de otro hecho que involucra a una familiar de la señora Zulma”, explicó. De acuerdo con la funcionaria, los análisis forenses han identificado similitudes clave entre los casos. “Tenemos el mismo método de envenenamiento y evidencia científica que corroboraría episodios con características muy similares”, señaló, lo que abre la posibilidad de estar ante un presunto caso de envenenamiento en serie.