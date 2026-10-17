Así se mueve Daniel Briceño, el uribista “jugado” con Abelardo de la Espriella

La persona con la que Daniel Briceño más trabaja en la Cámara de Representantes no es de su partido. Él mismo dice que es Carol Borda, de Salvación Nacional, el partido de Enrique Gómez que en campaña se presentó como “la lista del Tigre” y en enero se fusionaría con el partido Defensores de la Patria, del presidente Abelardo de la Espriella.
Ese trabajo conjunto dice mucho de cómo se mueve hoy el exconcejal de Bogotá que tiene apenas 35 años, pero es uno de los líderes políticos más importantes de la actualidad. Llegó al Congreso como la figura más visible de la lista uribista en Bogotá. Desde entonces se ha convertido en representante del ala más abelardista del uribismo. Lo dice sin rodeos: “Estoy jugado con este proyecto. He sido y soy cercano al presidente, y me he jugado muchas cosas por él”.
Sus reparos frente a decisiones de su partido vienen de antes. Durante la campaña recorrió las calles como jefe de “volanteo” de Paloma Valencia. Aun así, pocos días antes de la primera vuelta criticó en público la llegada de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial.
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Por eso le molesta que Enrique Gómez, enfrentado al uribismo, generalice al Centro Democrático. Según Briceño, el jefe de Salvación Nacional “nos mete a todos en una bolsa, incluso a mí”.
Briceño sabe que algunas de sus posiciones incomodan, dentro y fuera del Centro Democrático. Dice que defiende al Gobierno, pero no sin reservas. “¿Tengo diferencias con el Gobierno? Claro que sí. Creo que lo de la Andi se hizo absolutamente mal”, dijo a EL COLOMBIANO, en referencia a la salida de Bruce Mac Master. Asegura que es igual de franco con su partido, al que le ha señalado en público y en privado lo que cree que debe corregir. “Soy una persona que se expresa”, dice sin pena.