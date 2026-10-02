Carlos Carrillo y Daniel Briceño no se bajaron de “farsante” y “dolido”; ¿por qué el agarrón?

El representante a la Cámara Daniel Briceño (Centro Democrático) y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, protagonizaron una fuerte discusión durante un debate transmitido en redes sociales. Allí, el exfuncionario hizo señalamientos relacionados con el manejo de las redes sociales y la actividad política.
El enfrentamiento —que se presentó en un programa de la revista Semana— comenzó cuando Carrillo cuestionó la relevancia de los resultados electorales de Briceño como argumento para participar en determinadas discusiones políticas. El congresista obtuvo la votación más alta de las últimas elecciones parlamentarias, con 264.838 votos.
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En medio de sus intervenciones, afirmó que la presencia digital del representante estaría siendo impulsada por cuentas automatizadas o perfiles falsos. El exfuncionario aseguró, además, que tendría identificadas algunas de las cuentas que presuntamente contribuyen a aumentar la difusión de las publicaciones de Briceño.
“Puede decir que tiene los votos, lo que quiera. Entonces, según eso, no podría debatir con Iván Cepeda porque él sacó más de 12 millones de votos; ese es un argumento peregrino. Usted se hizo famoso por esos agentes artificiales que le amplifican las métricas”, apuntó el exfuncionario.