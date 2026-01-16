Exministro Daniel Palacios se baja de Gran Consulta con dura carta: “he recibido señales inequívocas de exclusión”

El precandidato presidencial Daniel Palacios anunció que no hará parte de la llamada Gran Consulta por Colombiay formalizó su decisión mediante una carta dirigida a los integrantes de esa coalición.

En el documento, Palacios explica que opta por retirarse del proceso luego de semanas de dilataciones y falta de definiciones sobre su eventual ingreso., una situación que, según afirma, terminó cerrándole la puerta a su aspiración dentro de ese bloque político. De acuerdo con su versión, desde hace más de un mes manifestó de manera pública y privada su intención de sumarse a la consulta, atendiendo invitaciones y acatando las reglas planteadas. Cabe recordar que quienes hacen parte de esa consulta hasta el momento son: Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa (recién aceptado), Vicky Dávila, Paloma Valencia, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Pinzón. En cuanto a su postulación, Palacios sostiene que en lugar de una respuesta clara encontró aplazamientos constantes, silencios prolongados y actitudes que interpretó como una exclusión de facto, pese a que nunca hubo una negativa expresa. Para él, esa cadena de evasivas envió un mensaje inequívoco de rechazo sin explicación de fondo.

En su carta, el exministro cuestiona con dureza a la coalición y advierte que una supuesta unidad que se construye dejando por fuera a quienes actúan de buena fe termina debilitando la democracia. "En esa misma línea, desde hace más de un mes expresado de manera pública mi voluntad de participar en la Gran Consulta, aceptando sin vacilaciones las invitaciones que, tanto de forma pública como privada, varios de ustedes me han formulado en distintos momentos.He sido respetuoso de las reglas planteadas, he esperado con prudencia los tiempos del proceso y me mantuvo siempre disponible, abierto al diálogo, a la construcción colectiva ya sumar esfuerzos",escribió.

A su juicio, una consulta que restringe la competencia se aleja del espíritu democrático que dice promover y se convierte en un mecanismo de filtro político. Así lo expresó: “A lo largo de este camino, lo que he recibido no ha sido apertura, sino aplazamientos reiterados, silencios prolongados y señales inequívocas de exclusión. Si bien es cierto que no ha existido una negativa formal, sí se ha presentado una sucesión de desplantes y evasivas que, en la práctica, expresan un rechazo sin que medie una razón concreta”.