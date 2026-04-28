Los mensajes ofreciéndole supuestas coimas a Quintero, ¿puro show?

El nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, desató revuelo en redes sociales y en la opinión pública tras revelar un supuesto mensaje de alguien que habría intentado sobornarlo. Con ese episodio se proyectó como un baluarte de la lucha anticorrupción, pese a que, tras su paso por la Alcaldía de Medellín, en la Fiscalía General de la Nación reposan más de 50 imputaciones por presuntos casos de corrupción durante su administración, en los que también ha sido mencionado.
“Hoy denuncié ante la opinión pública, en Fiscalía y en medio de la alocución presidencial, cómo un individuo me intentó sobornar para gestionar el pago de facturas. Sabemos que esta es una práctica común: con cobros del 7 al 30% por esta actividad”, dijo en un trino en el que adjuntó una foto del supuesto mensaje. Y remató: “Conmigo esto se acabó”.
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En el texto se lee: “Te escribo porque mis tíos tienen la IPS más grande en salud mental en Latinoamérica. Nos gustaría conversar contigo; hemos tenido problemas con los pagos y estaríamos en la disposición de dar un porcentaje sobre las facturas”.