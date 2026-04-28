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Los mensajes ofreciéndole supuestas coimas a Quintero, ¿puro show?

Quintero dio de qué hablar en redes sociales tras revelar unos supuestos chats en el que le ofrecerían coimas para gestionar temas desde su recién estrenado cargo de la Superintendencia de Salud. No hay pruebas de la autenticidad de los mensajes y no sería la primera vez que Quintero utiliza el show como estrategia para figurar.

  • Daniel Quintero ha sido uno de los más fieles alfiles del presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa/Redes sociales.
    Daniel Quintero ha sido uno de los más fieles alfiles del presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa/Redes sociales.
El Colombiano
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hace 5 horas
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El nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, desató revuelo en redes sociales y en la opinión pública tras revelar un supuesto mensaje de alguien que habría intentado sobornarlo. Con ese episodio se proyectó como un baluarte de la lucha anticorrupción, pese a que, tras su paso por la Alcaldía de Medellín, en la Fiscalía General de la Nación reposan más de 50 imputaciones por presuntos casos de corrupción durante su administración, en los que también ha sido mencionado.

“Hoy denuncié ante la opinión pública, en Fiscalía y en medio de la alocución presidencial, cómo un individuo me intentó sobornar para gestionar el pago de facturas. Sabemos que esta es una práctica común: con cobros del 7 al 30% por esta actividad”, dijo en un trino en el que adjuntó una foto del supuesto mensaje. Y remató: “Conmigo esto se acabó”.

Lea también: Petro quitará licencia a EPS “más malas”: ¿Cuáles son las consecuencias?

En el texto se lee: “Te escribo porque mis tíos tienen la IPS más grande en salud mental en Latinoamérica. Nos gustaría conversar contigo; hemos tenido problemas con los pagos y estaríamos en la disposición de dar un porcentaje sobre las facturas”.

En plena alocución, el presidente Gustavo Petro se refirió al supuesto mensaje. Mientras este era proyectado en una pantalla, el mandatario aprovechó para advertir que les quitaría la licencia de funcionamiento a las EPS que considerara “las peores”.

“Este mundo se acaba”, dijo mostrando el mensaje. Y añadió: “Se quita licencia de salud a los peores. Si las EPS se vuelven gestoras, dejan de hacer trámites. ADRES dirige directamente sin conducción de EPS, y por eso podemos garantizar mejoría en los trámites”.

Los influenciadores que apoyan al Gobierno le hicieron eco a Quintero

Justo después de que Daniel Quintero publicara su video en redes sociales, comenzaron a reaccionar varios influenciadores afines al gobierno de Gustavo Petro, celebrando su postura, lo que ha despertado sospechas sobre una posible estrategia de posicionamiento, similar a las que han marcado el estilo del cuestionado exalcalde.

Entre ellos, María José Gómez, quien afirmó: “Aplaudo que Daniel Quintero marque una línea desde ya como nuevo superintendente: no venderse, no callar y no permitir que se repitan las mismas prácticas de siempre, vengan de donde vengan”. ¿Se referirá a las mismas prácticas que hoy dejan a más de 50 funcionarios imputados?

Y agregó: “La salud se defiende, no se negocia y dejará de ser el botín de los poderosos”. También se pronunció el influenciador Físico Impuro, quien históricamente ha defendido a Petro y a Quintero:

Los shows que han caracterizado a Quintero

Daniel Quintero ha sido un funcionario que suele figurar más por sus escándalos o por su “show” que por sus logros. Esa línea viene desde sus primeras incursiones políticas. Cuando fue candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, decidió lanzarse de un puente como acto de campaña mientras decía: “Bogotá, me lanzo por ustedes”.

En 2013, cuando aspiró al Senado con el llamado Partido del Tomate, convirtió su propuesta en una puesta en escena; lanzaba tomates simbólicos contra los políticos tradicionales. Se quemó en esas elecciones, pero entendió que el espectáculo también construye visibilidad.

De ahí pareció entender que el antagonismo moviliza emociones y, con un mensaje simple —“Tómate el valor”—, logró conectar con una generación cansada de los mismos de siempre.

Esa lógica se repitió después en Medellín, donde en una sesión del Concejo le llevó un queso gigante al entonces gerente de EPM para acusarlo públicamente de ladrón, en un gesto que privilegió la escena sobre el argumento.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en plena campaña presidencial de 2022, cuando publicó un video manipulando la palanca de cambios de un carro y diciendo “el cambio en primera”, en clara alusión a la campaña de Gustavo Petro. Ese acto le costó una suspensión por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Hace unos meses, en un congreso de la ANDI, volvió a irrumpir en escena. Se subió a la tarima, interrumpió un debate de candidatos y ondeó la bandera de Palestina, pese a que durante su alcaldía había destacado su cercanía con el embajador de Israel y defendido el fortalecimiento de esas relaciones.

Lea también: Un bufete de abogados sería la nueva empresa del exalcalde Daniel Quintero

También, en medio de la disputa territorial con Perú por la isla Santa Rosa, en el río Amazonas, viajó hasta el lugar para grabar un video en el que plantaba la bandera de Colombia, como si se tratara de una conquista simbólica, al estilo de Neil Armstrong llegando a la Luna.

Quintero es, en esencia, un provocador. Y estos chats, de los que no existe más prueba que su propia versión y un mensaje que pudo haber escrito cualquiera, pueden ser apenas el comienzo de una gestión en la Superintendencia Nacional de Salud marcada por el espectáculo, el escándalo y las estrategias para figurar.

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