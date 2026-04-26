Un bufete de abogados sería la nueva empresa del exalcalde Daniel Quintero

Entre las oficinas prestigiosas de abogados de Colombia figuran algunas posicionadas por juristas connotados, como Brigard Urrutia, Prietocarrizosa Ferrero, Posse Herrera Ruiz, Gómez-Pinzón, Lloreda Camacho, Godoy Córdoba, o De la Espriella. Ahora hay dos nuevos apellidos que quieren entrar a ese exclusivo club: Quintero Calle.
Se trata del nuevo emprendimiento del exalcalde de Medellín y actual Superintendente de Salud, Daniel Quintero.
La firma Quintero Calle Lawyers se creó oficialmente el 8 de diciembre de 2025, es decir hace menos de cinco meses, ante la Cámara de Comercio de Bogotá, tomando la forma de SAS (Sociedad por Acciones Simplificada). Aún así en un sitio web todavía incipiente promociona que tiene 15 años de experiencia, algo extraño si se tiene en cuenta que su único accionista, es el exmandatario de la capital antioqueña.