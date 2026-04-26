Un bufete de abogados sería la nueva empresa del exalcalde Daniel Quintero

Entre las oficinas prestigiosas de abogados de Colombia figuran algunas posicionadas por juristas connotados, como Brigard Urrutia, Prietocarrizosa Ferrero, Posse Herrera Ruiz, Gómez-Pinzón, Lloreda Camacho, Godoy Córdoba, o De la Espriella. Ahora hay dos nuevos apellidos que quieren entrar a ese exclusivo club: Quintero Calle. Se trata del nuevo emprendimiento del exalcalde de Medellín y actual Superintendente de Salud, Daniel Quintero. La firma Quintero Calle Lawyers se creó oficialmente el 8 de diciembre de 2025, es decir hace menos de cinco meses, ante la Cámara de Comercio de Bogotá, tomando la forma de SAS (Sociedad por Acciones Simplificada). Aún así en un sitio web todavía incipiente promociona que tiene 15 años de experiencia, algo extraño si se tiene en cuenta que su único accionista, es el exmandatario de la capital antioqueña.

Hay que tener en cuenta además que Quintero no tiene formación universitaria en derecho, sino que posee títulos como ingeniero electrónico egresado de la Universidad de Antioquia, con especialización en Finanzas de los Andes y máster en administración de negocios de la Universidad de Boston (EE. UU.), de acuerdo con el currículum en el sitio oficial del Estado Sigep. Es importante aclarar que en Colombia no se requiere ser abogado para formar una compañía dedicada a servicios de asistencia legal, como sí ocurre por ejemplo cuando se funda una oficina de asesorías contables; en ese caso se necesita que alrededor del 80% de los accionistas o asociados tengan título de contadores. Quien sí podría cumplir con la promesa de tres lustros de recorrido en el derecho es Miguel Quintero Calle, egresado de esa área en la Universidad Luis Amigó y de Ciencia Política en la U. de A., y hermano mayor del nuevo Supersalud. Entérese: Pese a sus líos con la justicia, Petro firmó el decreto que nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud Además, hay personas cercanas a los Quintero Calle que son abogados, como Juan Pablo Ramírez (ex secretario de Participación Ciudadana, Inclusión Ciudadana y Gobierno), María Camila Villamizar (secretaria Privada y secretaria de Gobierno), o Jonathan Villada (Secretario General y delegado de Quintero en varias juntas). Daniel Quintero ya ha tenido varios “emprendimientos” que según él le han posibilitado una solvencia económica. No obstante, en los reportes oficiales ninguno acredita ingresos significativos como para sustentar esa afirmación. La de mayor actividad ha sido Intrasoft, fundada en 2005 y que se ha movido en el campo tecnológico. En particular, ha aparecido brindando servicios logísticos y de asesoría por ejemplo a campañas como la de Humberto de la Calle, cuando fue candidato presidencial por el Partido Liberal, en 2017, y luego le sirvió al propio Daniel Quintero en la campaña que hizo en 2019 para llegar a la Alcaldía de Medellín. Ahí, a través de esta era que esa empresa política enviaba mensajes masivos a segmentos específicos de la población en los que pudiera obtener votos. Luego, también estuvo metida con la campaña de Juan Carlos Upegui a la Alcaldía de Medellín. En los periodos en que Quintero ha estado en cargos públicos –por ejemplo en iNNpulsa, el MinTic y la alcaldía– a Intrasoft la han manejado otras personas, como su hermano o su amigo Pablo Andrés Rojas; hoy el representante legal es Víctor Alfonso Rueda y no aparece renovada su matrícula en 2026 (esto normalmente se hace en marzo). Un común denominador de las empresas creadas por el clan Quintero es que luego han aparecido en las hojas de vida de personas cercanas cuando se van a posesionar en cargos oficiales, acreditando experiencia sin la cual no hubieran podido acceder a los cargos respectivos. El camino indicado es que, al ser nombrado como Supersalud, el exalcalde delegue la representación de Quintero Calle Lawyers, pero hasta el fin de semana seguía figurando como cabeza de la firma.

Un apartamento como sede

Lejos de la ampulosidad de los grandes bufetes, Quintero Calle Lawyers tiene como domicilio un apartamento en una unidad residencial del sector de Rosales (diagonal 72 con carrera primera), en cercanías de los cerros orientales de Bogotá. Se creó con un capital de diez millones de pesos, sin bienes a cargo, sin establecimientos comerciales en su haber, y ni siquiera reporta teléfono de contacto en los datos que dieron al hacer el registro por medios digitales. En el ítem del formulario que pregunta al respecto, el creador respondió que sí a la pregunta acerca de si “tiene implementado un proceso de innovación”, algo que se explicaría por la tendencia de Quintero a querer darle un toque tecnológico a lo que toca, no siempre con buenos resultados. El único accionista de Quintero Calle Lawyers, en papeles, es Daniel Quintero, quien también aparece como representante legal. En su objeto registra que se dedica a las actividades identificadas en el RUES con los códigos 6910 (actividades jurídicas) y 7020 (consultoría de gestión). Le puede interesar: Juicio del caso Área Metropolitana en gobierno Quintero: pendiente luz verde a colaboración de nuevos testigos Además, en la página web todavía en “obra negra” que hay creada sobre lo que se nota es una plantilla con su nombre (quinterocallelawyers.com) se presenta de la siguiente manera: “Quintero Calle Lawyers es su aliado de confianza para navegar las complejidades legales. Ya sea que usted sea una persona natural, una startup o una empresa, brindamos asesoría legal clara, estratégica y enfocada en resultados”. En la margen izquierda, el sitio tiene una Q y una C que forman una especie de escudo de armas, y dentro se nota una balanza y un martillo como símbolos de la justicia. En la pestaña de “nosotros”, donde normalmente figuran los nombres de los abogados con los cuales se ofrecen los servicios, hay una inscripción de “redefiniendo la representación legal” y debajo una foto de varias personas en traje formal producida por medios digitales.