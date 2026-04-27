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Urgente: 80 bomberos combaten incendio de grandes proporciones en una bodega de Itagüí

La conflagración se desató en una zona de bodegas en la antigua fábrica de Coltejer en Itagüí en la que funciona una empresa de bicicletas.

  • Aspecto del incendio que se desató en Itagüí durante el mediodía de este 27 de abril. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Aspecto del incendio que se desató en Itagüí durante el mediodía de este 27 de abril. FOTO: Manuel Saldarriaga
  • El incendio se desató en una empresa de bicicletas. FOTO: Manuel Saldarriaga
    El incendio se desató en una empresa de bicicletas. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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Los organismos de socorro atienden durante el mediodía de este lunes un incendio de grandes proporciones que se desató en el municipio de Itagüí.

Hacia la 1:00 de la tarde, desde diferentes sitios del sur del Valle de Aburrá comenzó a divisarse una gigantesca columna de humo que puso en máxima alerta a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la conflagración se desató en unas bodegas ubicadas en los predios de la antigua fábrica de Coltejer.

Lea más: Noche de angustia en Medellín: gran incendio afectó 11 edificaciones en el barrio Carpinelo

El subteniente Henry Muñoz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, dijo que el control del incendio ha tardado más de lo habitual debido a que en el lugar había almacenamiento de piso a techo, y materiales como cartón, plástico, llantas hacen que el fuego se expanda aún más.

“En este momento no hay lesionados. Hay nueve máquinas extintoras, dos carrotanques, un vehículo plataforma, tres vehículos logísticos, dos ambulancias y ochenta bomberos. También, debido a la gran columna de humo, los habitantes de los pisos superiores de dos unidades residenciales aledañas, Índigo y Oliva, tuvieron que ser evacuados”, precisó.

En el sitio hacen presencia tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, La Estrella, Caldas, Sabaneta, Envigado, Medellín y Bello.

El incendio se desató en una empresa de bicicletas. FOTO: Manuel Saldarriaga
El incendio se desató en una empresa de bicicletas. FOTO: Manuel Saldarriaga

“Ya logramos mitigarlo en el sentido que no está generando un riesgo a las bodegas aledañas. Vamos aproximadamente en un 70% de contención del incendio. Gracias a Dios no hay personas lesionadas ni fallecidas, solo pérdidas materiales”, dijo Diego Torres, alcalde de Itagüí.

Amplíe la noticia: Fotos y vídeos | Impresionantes imágenes del voraz incendio en una bodega en Itagüí

Aún se desconoce el origen de la conflagración, sin embargo, de acuerdo con testimonios ciudadanos, el incendio habría empezado mientras se realizaba la reparación en algunos de los techos del sector.

Noticia en desarrollo...

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