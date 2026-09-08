De la Espriella tras su encuentro con Marco Rubio: “La alianza estratégica entre Colombia y EE. UU. está más firme que nunca”

Ya finalizó en Barranquilla el encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien llegó este martes a Colombia como parte de una gira por la región. La reunión estuvo centrada en temas de interés para la relación bilateral entre ambas naciones. El jefe de Estado aseguró, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, que “este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca”.

Rubio llegó en la tarde de este martes a Barranquilla junto a su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio. En la capital del Atlántico fue recibido por el canciller Omar Bula, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Puede leer: ¿Tropas, drones o inteligencia? Lo que implica el Escudo de las Américas para Colombia Antes de las declaraciones que entregaron tanto De la Espriella como Rubio, se suscribió un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en el aseguramiento de las cadenas de suministro relacionadas con la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras. El documento fue firmado por el canciller colombiano y el secretario de Estado de Estados Unidos. Al finalizar esto, el funcionario estadounidense —quien es uno de los más cercanos al presidente Trump— destacó la importancia de recuperar los vínculos entre ambas naciones y aseguró que existe una oportunidad para entrar en una etapa de cooperación “que no tiene precedente”.

Rubio reconoció que durante los últimos años, especialmente se refirió a la administración del expresidente Gustavo Petro, se había generado una distancia entre los gobiernos de ambos países. “Tienen que arreglar los errores de los últimos cuatro años”, aseguró. Para él, los vínculos entre Colombia y Estados Unidos trascienden la cooperación en materia de seguridad y tienen componentes personales, culturales, económicos y sociales que hacen que la relación entre ambos países sea difícil de replicar en la región. “No solamente tenemos la oportunidad de restaurar esas relaciones naturales que existen entre nuestros países, sino entrar en una nueva etapa de cooperación que no tiene precedente, aún más fuerte todavía”, señaló. En sus declaraciones hubo tiempo hasta para bromear. El secretario de Estado dijo que está muy contento de encontrarse nuevamente con De la Espriella y que no sucede siempre esto de “llegar a un lugar donde el presidente del país es alguien que yo he conocido a nivel personal por varios años, hasta que se volvió loco y se metió a presidente”. En otras noticias: Estos son los cinco puntos del decreto que revivió el porte de armas de fuego

¿De qué hablaron?

La seguridad fue uno de los principales asuntos de la conversación. El funcionario estadounidense sostuvo que este aspecto constituye la base para alcanzar mayores niveles de prosperidad y advirtió que las amenazas que enfrenta Colombia también tienen impacto directo en Estados Unidos. Esto, por la presencia de redes criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan de manera transnacional. “Sin seguridad no puede haber prosperidad”, afirmó Rubio. Además, dijo que para profundizar la cooperación, esto se puede hacer también en áreas como la energía y el comercio. Según explicó, Estados Unidos ve posibilidades para que una relación económica más estrecha genere beneficios tanto para los estadounidenses como para los colombianos.

Los “acuerdos de Barranquilla”

Por su parte, De la Espriella calificó la reunión como una “conversación estratégica para el presente y el futuro de Colombia” y anunció que de ella surgió una hoja de ruta denominada los “Acuerdos de Barranquilla”, estructurada alrededor de tres grandes objetivos: “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”. Destacó además la asistencia recibida de Estados Unidos tras el terremoto. Según señaló, Washington ha entregado hasta el momento 26,5 millones de dólares de ayuda tras el sismo. Le puede interesar: Comercio Colombia-Estados Unidos: qué está en juego con la visita de Marco Rubio En materia económica, el mandatario propuso mecanismos de cooperación, inversión y financiación para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, particularmente en sectores como vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva. La propuesta incluye la participación de agencias estadounidenses, el sector privado y empresas de ambos países. De la Espriella señaló que Colombia busca atraer inversión hacia proyectos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva. La seguridad también ocupó un lugar central en los llamados Acuerdos de Barranquilla. De la Espriella aseguró que Colombia quiere volver a consolidarse como “el principal socio de seguridad hemisférica” de Estados Unidos y planteó al Gobierno de Trump el denominado Plan Patriota Siglo XXI, con el que busca modernizar las capacidades de la Fuerza Pública en áreas como aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales.

El mandatario también anunció un endurecimiento de la ofensiva contra el narcotráfico. “Vamos a empezar a fumigar. Vamos a ir por los laboratorios, por los precursores, por las rutas, por los cabecillas del narcotráfico, por las organizaciones armadas narcoterroristas”, afirmó. En ese mismo frente, aseguró que su Gobierno buscará perseguir a los lavadores de activos y los patrimonios de las organizaciones criminales, así como fortalecer la cooperación judicial y financiera con Estados Unidos para identificar recursos provenientes del narcotráfico y la corrupción. Otro de los asuntos abordados fue la relación con Venezuela. De la Espriella sostuvo que la situación del vecino país tiene consecuencias directas para Colombia por los más de 2.000 kilómetros de frontera compartida. En ese sentido, señaló que ambos gobiernos profundizarán la cooperación en materia fronteriza, migratoria y de seguridad, mientras que acordaron fortalecer el intercambio de información, las herramientas biométricas, la identificación de personas requeridas y la lucha contra las redes de tráfico de migrantes. “Migración legal, segura y ordenada”, resumió el mandatario.

Durante su intervención, De la Espriella también planteó a Rubio la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a abrir un consulado en Barranquilla, ciudad que anteriormente contó con una sede consular estadounidense. El presidente pidió al secretario de Estado estudiar nuevamente esa posibilidad y aseguró que el Gobierno colombiano está dispuesto a disponer una sede para facilitar su apertura. Al cierre, el mandatario insistió en que la reunión no se concentró únicamente en lo que Estados Unidos puede hacer por Colombia, sino en lo que ambos países pueden construir conjuntamente para el hemisferio. “Los Acuerdos de Barranquilla deben convertirse ahora en proyectos, en inversión, en empleos, cooperación, seguridad y resultados concretos”, afirmó. Lea también: ¿Quién es la esposa de Marco Rubio? La hija de colombianos que lo acompañó en su visita al país

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