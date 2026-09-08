En alianza con el FBI, autoridades incautan bienes por $22.000 millones de la red que procesaba coca en el Magdalena Medio

Las autoridades afectaron 44 bienes que estarían relacionados con integrantes y cabecillas de la estructura criminal transnacional ‘Los del Dorado’, dedicada al procesamiento y envío de cocaína desde el Magdalena Medio hacia Centroamérica y Estados Unidos. Los activos, ubicados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander, están avaluados en más de $22.118 millones, e incluyen 34 inmuebles, seis vehículos, tres establecimientos comerciales y una sociedad El operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el FBI de Estados Unidos. Sobre los bienes se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Entérese: La tenían en costales: Policía incauta más de 100 kilos de marihuana en Bello

¿Cómo rastrearon el dinero de ‘Los del Dorado’?

La investigación se extendió durante 13 meses y permitió a los investigadores establecer la presunta relación de los bienes con recursos provenientes del narcotráfico transnacional. Según las autoridades, algunos de los inmuebles habrían sido adquiridos con dinero ilícito y puestos a nombre de familiares, testaferros o personas de confianza para ocultar su verdadero origen. Entre los bienes afectados hay apartamentos, vehículos, establecimientos de comercio y una sociedad. Cuatro de los inmuebles están ubicados en Medellín y el área metropolitana y, de acuerdo con la investigación, algunos habrían servido como centros logísticos para las actividades de la organización.

¿Cómo operaba ‘Los del Dorado’?

De acuerdo con la información entregada por el alcalde Federico Gutiérrez, la organización conseguía base de coca en Nariño y la transportaba en camiones hasta Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño. En esa zona, según las autoridades, contaban con laboratorios para procesar clorhidrato de cocaína. Posteriormente, la droga era trasladada hacia la costa Caribe para enviarla a Centroamérica y Estados Unidos. La investigación también permitió identificar movimientos de integrantes de la estructura en Medellín mediante el sistema de cámaras de la ciudad, información que fue utilizada para avanzar en la trazabilidad de la organización. En otras noticias: Drones, sensores en el cielo y muros invisibles: así era la red de búnkeres y vigilancia de ‘Bendito Menor’ para burlar a las autoridades

Las capturas de agosto de 2025

El golpe a los bienes es una continuación de una operación realizada en agosto de 2025, cuando siete personas fueron capturadas y posteriormente judicializadas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Entre las personas relacionadas con la estructura aparecen alias ‘Olfer’, señalado como cabecilla principal, además de ‘El Calvo’, ‘Orlay’ y ‘Mono Chucho’. Según la investigación, ‘Los del Dorado’ también mantenían una relación criminal con el Clan del Golfo para actividades relacionadas con la producción, transporte y envío de cocaína. Lea más: Los lujosos bienes embargados al influencer de la Cybertruck en Medellín por 17.000 millones

Golpe a las finanzas del narcotráfico

Para las autoridades, la extinción de dominio constituye una herramienta para afectar directamente la capacidad económica de las organizaciones criminales. El alcalde Federico Gutiérrez señaló que, además de las capturas, quitarles propiedades y dinero a estas estructuras representa uno de los golpes más importantes porque impide que las ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas terminen convertidas en patrimonio legal. El FBI, por su parte, destacó que la dimensión transnacional de estas organizaciones obliga a que las autoridades de diferentes países trabajen de manera coordinada. Allen Pack, agregado del FBI para la Región Andina, aseguró que la cooperación con la Policía, la Fiscalía y otras autoridades colombianas continuará. Las investigaciones contra ‘Los del Dorado’ siguen abiertas y las autoridades indicaron que no entregarán más detalles por ahora debido a la dimensión transnacional del caso.

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