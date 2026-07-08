Seis mujeres llegarían al gabinete de De la Espriella para cumplir la Ley de Cuotas, ¿quiénes serían?

La conformación del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, que hasta el momento se va decantando poco a poco, pone sobre la mesa un debate sobre la representación femenina en los cargos de más alto nivel del Gobierno Nacional. Ayer, el mandatario electo anunció seis ministros más, con lo que ya suman 10 los cargos definidos. De ellos, siete son hombres y tres son mujeres. Aunque aún faltan ocho carteras por definirse (dejando por fuera el Ministerio de la Igualdad, que ya fue liquidado), las cifras ya permiten hacer cuentas sobre el cumplimiento de la Ley de Cuotas, que establece una participación mínima de mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio del Estado. La discusión cobra relevancia porque la Ley 2424 de 2024 modificó la antigua Ley de Cuotas y estableció que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser ocupados por mujeres. Esto significa que, del gabinete conformado por 18 ministerios, al menos nueve carteras deberán estar en manos de mujeres. Con tres mujeres ya designadas (Viviane Morales, Elsa Noguera y Juliana Gutiérrez), De la Espriella necesitará nombrar al menos seis ministras entre los ocho ministerios que aún permanecen vacantes para alcanzar la paridad exigida por la ley.

¿Por qué es importante?

La conformación de los gabinetes ministeriales ha sido uno de los indicadores utilizados en los últimos años para medir los avances en materia de representación política de las mujeres. En Colombia, si bien la participación de las mujeres en altos cargos del Estado ha aumentado progresivamente durante las últimas décadas, también todavía quedan brechas por saldar. Sobre esto, tan solo es necesario ver el ejemplo del Congreso elegido para el 2026-2030. De acuerdo con las cifras analizadas por la Defensoría del Pueblo, la participación femenina en el legislativo se estancó. Con cuatro mujeres menos en comparación con el periodo anterior, la representación no logra romper la barrera del 30%, situándose en un 29%. Lo que ubica a la paridad en una cifra menor al 50%.

Ahora, en el caso del gobierno entrante, la expectativa se concentra en los nombres que serán anunciados para las carteras pendientes. Además del cumplimiento de la cuota mínima, las futuras designaciones permitirán conocer cuál será el enfoque de De la Espriella frente a la participación de las mujeres dentro de su administración. Las futuras designaciones serán determinantes para establecer si el nuevo gobierno logra ajustarse a la normativa de paridad o si enfrenta cuestionamientos por la falta de representación femenina en el gabinete. No obstante, la discusión no solo es legal, sino que va más allá de esto. Los próximos nombramientos del presidente electo también serán observados como una señal política sobre el lugar que ocuparán las mujeres dentro del nuevo gobierno y el peso que tendrán en la definición de las principales decisiones del país durante los próximos cuatro años. Si bien todavía nada está confirmado, hay nombres de mujeres que ya han estado en el “sonajero” del gabinete que se está conformando. Por ejemplo, desde la elección de De la Espriella, para la Embajada de Colombia en Washington D.C. (Estados Unidos) cogió fuerza el nombre de María Claudia Lacouture, quien actualmente es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana —AmCham Colombia— y se desempeñó como ministra de Comercio, Industria y Turismo y presidenta de la entidad de promoción ProColombia. O, también, ha sonado María Fernanda Cabal, que se pensó entraría al Ministerio de Defensa, pero que ya fue ocupado. Según contó Noticias RCN, para el Ministerio de Hacienda sonaba el nombre de Carolina Restrepo Cañavera, pero esta cartera también ya fue seleccionada. La mujer es abogada, experta en derecho empresarial y fiscal, y fue candidata al Senado por el Centro Democrático. Actualmente forma parte del equipo de emplame; sin embargo, ayer este proceso se suspendió por Abelardo. Su nombre sigue dentro del panorama antes de la confirmación del gabinete.

¿De qué se trata la ley de cuotas?

La participación de las mujeres en los cargos de más alto nivel del Estado está regulada por la Ley 581 de 2000, conocida como Ley de Cuotas, que fue modificada por la Ley 2424 de 2024 para avanzar hacia la paridad de género en las diferentes ramas y órganos del poder público. La nueva legislación establece que mínimo el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser ocupados por mujeres, al igual que el 50 % de los demás niveles decisorios contemplados por la norma. En el caso del gabinete ministerial, si el gobierno de Abelardo de la Espriella queda conformado por 18 ministerios, la paridad exige que al menos nueve carteras estén en manos de mujeres. Preguntas y respuestas: