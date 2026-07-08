Piden al Parlamento Europeo que investigue a Infantino por el caso Balogun

Un grupo de eurodiputados envió una carta al Parlamento Europeo para solicitar el inicio de una investigación contra el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino. La petición obedece al caso del futbolista de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, quien había sido expulsado durante el partido contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026.
La decisión del árbitro fue revertida poco después de una llamada entre el presidente estadounidense Donald Trump y Gianni Infantino, en la que el mandatario republicano le manifestó al líder de este deporte que consideraba injusta la decisión arbitral sobre Balogun. No obstante, la selección norteamericana fue eliminada de la competición en los octavos de final tras caer 4-1 ante Bélgica.