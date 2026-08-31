De la Espriella anuncia plan para recuperar Tolima tras los incendios: estas son las ayudas

Los incendios forestales que golpean al Tolima han dejado una afectación de más de 50.000 hectáreas, de las cuales unas 28.000 corresponden a terrenos agropecuarios, según el balance entregado por el Gobierno. La emergencia alcanza a 23 municipios y 507 veredas, con 2.660 productores afectados y 163.000 animales en riesgo. El presidente Abelardo de la Espriella anunció un plan especial de recuperación ambiental, productiva, rural y de seguridad para el departamento, al tiempo que aseguró que existen indicios de que una parte importante de los incendios habría sido provocada de manera intencional. Entérese: En video | Incendio forestal en Buga no da tregua: tras 10 días, los focos siguen reactivándose

“Mientras Colombia comienza a levantarse del terremoto, una nueva emergencia golpea nuestra tierra. El Tolima está ardiendo y quiero decir algo especialmente grave: esta noche tenemos indicios, información y estudios que dan cuenta de que gran parte de esos incendios han sido provocados deliberadamente por manos criminales”, afirmó el mandatario durante su alocución presidencial.

Así será el plan de recuperación para Tolima

El Gobierno anunció el plan especial ‘Recuperación Ambiental, Productiva, Rural y de Seguridad’, con el que busca atender las necesidades más inmediatas de las familias afectadas y recuperar la actividad productiva del departamento. Una de las primeras medidas anunciadas fue la entrega de 343 subsidios de $65 millones cada uno para las familias cuyas viviendas rurales resultaron afectadas por los incendios, con el objetivo de “reconstruir las viviendas rurales que se han visto afectadas por los incendios”, según el jefe de Estado.

Incendios forestales en Suárez, Tolima. Foto: Bomberos Bogotá

Le puede interesar: Grietas en la memoria: el terremoto que puso en riesgo 200 años de historia colombiana El paquete también contempla recursos para atender la falta de alimento para los animales que sobrevivieron a las conflagraciones: “Vamos a disponer de 5.000 toneladas de heno y tamo de arroz para atender la alimentación de los animales”, aseguró Abelardo de la Espriella. A esto se sumarán $7.000 millones para proyectos productivos y otros $2.000 millones destinados a la compra de 80.000 pacas de 12 kilogramos de mombasa y angleton. En segunda instancia, el Gobierno también anunció medidas financieras para los productores que quedaron con obligaciones pendientes después de la emergencia. De la Espriella dijo que la cartera agropecuaria de Finagro tendrá un congelamiento durante tres meses en la amortización de las obligaciones de los productores afectados.

Incendios forestales en Suárez, Tolima. Foto: Bomberos Bogotá

“La cartera agropecuaria de Finagro tendrá un congelamiento por tres meses en la amortización de las obligaciones de los productores afectados, y avanzaremos con un programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores”, explicó. Lea más: ¿Por qué el ecosistema del Tolima es tan vulnerable a los grandes incendios forestales?

Refuerzan vigilancia por enfermedades respiratorias en Tolima

El humo generado por los incendios es otro de los frentes que mencionó el Gobierno nacional. Por eso, el presidente anunció un refuerzo en las acciones de atención y vigilancia de enfermedades respiratorias, con especial atención a niños, adultos mayores y población vulnerable. La preocupación está relacionada con la exposición al humo y a la contaminación derivada de las conflagraciones, que puede agravar problemas respiratorios.

El Gobierno atribuye parte de los incendios a “manos criminales”

Además del impacto sobre el campo, De la Espriella se refirió al origen de las conflagraciones. Dijo que las investigaciones adelantadas hasta ahora apuntan a que una parte importante de los incendios habría sido provocada de manera intencional. El presidente aseguró que existen indicios de que detrás de varios de estos hechos estarían “manos criminales” y cerró su anuncio con un compromiso de permanencia en el departamento: “No vamos a abandonar al Tolima cuando se apague la última llama. Vamos a permanecer hasta recuperar su campo y su capacidad productiva”. La situación continúa bajo atención de los organismos de emergencia. De acuerdo con la última actualización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), han sido atendidos 17 focos de incendios forestales. De estos, 12 ya fueron controlados y cinco permanecen pendientes de atención.

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