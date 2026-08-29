De la Espriella propone bajar hasta 50 % las multas de tránsito: lo presentará al Congreso

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que propondrá al Congreso una reducción de hasta 50% en el valor actual de las multas de tránsito, como parte de un paquete de medidas con el que busca disminuir los costos y trámites que enfrentan los conductores del país. Le puede interesar: Gobierno De la Espriella radicó el Presupuesto 2027 por $634,9 billones; $59 billones más que el de Petro A través de su cuenta de X, De la Espriella afirmó que llevará la iniciativa al Legislativo y sostuvo que las sanciones deben ser proporcionales a las infracciones cometidas y no convertirse en una carga económica para las familias colombianas. La propuesta contempla además reducir en 25% el costo asociado a los cursos para obtener descuentos en las multas. El mandatario planteó eliminar el requisito de la llamada “casa cárcel” para habilitar los Centros Integrales de Atención y fortalecer a las autoridades de tránsito para que puedan impartir directamente estos cursos.

Otro de los puntos anunciados está relacionado con las licencias de conducción. De la Espriella señaló que revisará sus costos para buscar una reducción, eliminar cobros que considere innecesarios y ampliar su vigencia a ocho o 10 años.

El anuncio también incluye cambios frente a las fotomultas. El mandatario planteó endurecer los controles para su autorización y establecer parámetros claros para la calibración de los equipos, con el argumento de que las sanciones deben priorizar la seguridad vial y no el recaudo. En cuanto al Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, Simit, anunció una revisión integral para identificar duplicidades y buscar eliminar o reducir sustancialmente las tarifas asociadas. La revisión técnico-mecánica también estaría incluida en el paquete. De la Espriella propuso revisar su costo y periodicidad, incluida la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos. El mandatario aseguró que su objetivo es reducir cargas económicas y trámites que considera innecesarios para los ciudadanos. “No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano”, afirmó el jefe de Estado. Con estas medidas, De la Espriella planteó una política orientada a reducir los costos asociados a las obligaciones de los conductores y señaló que actuará frente a lo que considera monopolios, sobrecostos y trámites innecesarios.

Cabe señalar que esta no es una propuesta nueva. Y es que si bien desde diferentes sectores coinciden con que es necesario hacer gradual el valor de las infracciones, expertos en transporte como el profesor de la Universidad Javeriana Darío Hidalgo, señalan que a la par de esas medidas es necesario “fortalecer la capacidad de control; respetar los limites de velocidad significa salvar muchas vidas”. Siga leyendo: ¿Qué está pasando en Cesar? Gobierno anuncia refuerzo militar ante ola de ataques terroristas

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