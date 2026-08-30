En video | Incendio forestal en Buga no da tregua: tras 10 días, los focos siguen reactivándose

Un incendio forestal que lleva 10 días activo en una zona rural de Buga, Valle del Cauca, continúa generando dificultades para los organismos de socorro. Aunque varios sectores han sido controlados, nuevos focos vuelven a aparecer en el área montañosa, lo que ha obligado a mantener el operativo de emergencia. La conflagración se presenta en inmediaciones de los límites entre Buga y el Tolima, en un sector de difícil acceso. Ahí, las condiciones del terreno han complicado el desplazamiento de los equipos y el ingreso hasta los puntos donde persisten las llamas. Entérese: A prisión dos presuntos responsables de incendios en Tolima; ya registraban antecedentes por quemas

De acuerdo con El País Cali, actualmente cerca de 40 personas participan actualmente en las labores de control, entre bomberos de Buga, organismos de socorro y brigadas forestales. Los equipos fueron distribuidos en dos frentes de trabajo para intentar contener la emergencia. El acceso es uno de los principales problemas. Los vehículos solo pueden avanzar hasta determinados puntos y, desde ahí, los bomberos deben continuar a pie por terrenos con fuertes pendientes. La dificultad ya había sido advertida por el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio Lara, quien explicó que el desplazamiento desde Buga hasta la zona puede tomar varias horas: “Los bomberos requieren de aproximadamente 6 horas de desplazamiento desde el casco urbano de Guadalajara de Buga, lo que hace también un poco difícil poder llegar al sitio, ya que los bomberos deben pernoctar en la zona”, afirmó Tenorio Lara. Le puede interesar: Bomberos controlaron incendios forestales en Medellín: emergencias en el Cerro de las Tres Cruces, Rodeo Alto, San Cristóbal y Santa Elena

La permanencia de los equipos en el terreno se ha vuelto necesaria porque, mientras algunos puntos son controlados, otros vuelven a presentar actividad cuando los socorristas se trasladan hacia sectores diferentes. Ante la reactivación de los focos, la Alcaldía de Buga solicitó realizar un sobrevuelo de la zona afectada. El objetivo es identificar desde el aire los puntos de calor que no necesariamente son visibles desde tierra y entregar esa información a los equipos que trabajan en el control. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en su último balance, con corte al 29 de agosto a las 7:30 a. m., que había 19 incendios activos en seis departamentos y otros dos controlados.

Tolima concentra la mayor cantidad, con 11 incendios, seguido de Nariño, con cuatro. Valle del Cauca registraba uno, correspondiente a la emergencia que afecta el área rural de Buga. También había conflagraciones activas en Cundinamarca, Caldas y Antioquia.

Mientras continúan las labores, las autoridades pidieron a los habitantes no ingresar a la zona del incendio ni intentar combatir las llamas por cuenta propia. El llamado busca evitar que personas sin equipos ni preparación queden expuestas a las condiciones de riesgo del área. Siga leyendo: Procuraduría alertó falta de bomberos en siete municipios del Tolima en medio de la grave situación de incendios Bloque de preguntas y respuestas: