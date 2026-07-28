De la Espriella se podrá posesionar en Cali: Cámara votó a favor y esto es lo que sigue

El presidente electo Abelardo de la Espriella podrá poseer en Cali. La Cámara de Representantes votó este martes a favor de la proposición con 117 votos por el sí y tan solo 7 por el no. La semana pasada ya había votado el Senado para aprobar la posesión en Popayán, pero este domingo el propio De la Espriella pidió cambiar el lugar por “razones climáticas”, aunque también se habló de que algunos invitados extranjeros pedían mejores condiciones de seguridad en la capital de Valle se puede garantizar. Ahora lo que sigue es que la plenaria del Senado tendrá que volver a votar sobre cambio de ciudad, pero se prevé que voten un favor como ya lo hicieron inicialmente. Mañana miércoles 29 de julio en la tarde debatirán. En contexto: Posesión de Abelardo de la Espriella: Senado deberá votar otra vez para definir si se hace en Cali; ¿cuánto costará? La polémica sobre el traslado de la posesión, que históricamente se ha hecho en Bogotá, tiene varios aristas. De entrada, que el presidente entrante prometió que lo haría en una guarnición militar para rendirle un homenaje a las Fuerzas Militares. Pero algunos sectores de la oposición y del propio Centro Democrático como el senador uribista Rafael Nieto Loaiza expresaron su desacuerdo; Dicen que eso sería subordinarse como civil a los militares. Más allá de la polémica, trascendió esta semana que el lugar de posesión finalmente será la Arena USC, auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, sede Pampalinda, como confirmó la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.

¿Por qué escogió Cali?

De la Espriella explicó que desistió de realizar la ceremonia en Popayán por las afectaciones derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país. “Las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país y las afectaciones que la caída de ceniza puede generar en la operación aérea y logística del evento me obligan a tomar una decisión responsable”,Asentarse De la Espriella. El mandatario electo agregó que el aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, “ha permanecido cerrado más de una tercera parte del tiempo en los últimos 20 días”, razón por la que solicitó respetuosamente que la sesión solemne del Congreso se lleve a cabo en la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, tras ascendido que en el Congreso también existían inquietudes por la seguridad en el Cauca para recibir a los congresistas ya las delegaciones diplomáticas que asistirán a la posesión presidencial. Lea también: Gabriela Muñoz, la influencer que habría manejado hilos en la Aerocivil del gobierno Petro: tiene el mismo 'modus operandi' de Juliana Guerrero

¿Cuánto costaría realizar la posesión en Cali?

Ya se suscribieron los primeros contratos para organizar la ceremonia de transmisión de mando. Entre la logística del evento y la transmisión, el costo asciende a $5.950 millones, cerca de $950 millones más que la posesión de Gustavo Petro en 2022. En términos exactos, el incremento es de aproximadamente 19 %, aunque, ajustado por inflación, el costo sería casi que igual. Pero esa cifra no incluye los gastos que implicaría el traslado de la ceremonia fuera de Bogotá. Sobre ese punto ya comenzaron las críticas. El representante Daniel Briceño aseguró hace unos días que, para él, "los colombianos no deben pagar el traslado y gastos de los congresistas que nos traslademos al Cauca (ahora a Cali) para la posesión del presidente Abelardo De la Espriella. Personalmente cubriré todos los costos e invitará a todos los congresistas a que hagan lo mismo". Para que la posesión presidencial tenga validez es necesario trasladar al Congreso en pleno. Entre Senado y Cámara son 286 congresistas. A ellos se suman los jefes de Estado invitados y sus delegaciones, representantes de organismos multilaterales, presidentes de las altas cortes, la cúpula militar, el procurador, el contralor, el fiscal, la defensora del Pueblo y otros altos funcionarios del Estado. Continúe leyendo: Bancada del Pacto Histórico no iría a posesión de Abelardo de la Espriella: van a convocar marchas en Cali Y el transporte aéreo de los asistentes no está contemplado dentro del rubro asignado a este acto. Según las cuentas hechas hasta ahora, el costo de trasladar solo a los congresistas ya sus esquemas de seguridad podría rondar los $300 millones, sin incluir el desplazamiento de otros invitados a la ceremonia.Y en total podrían ser ciertos de millones más de los casi 6.000 millones de pesos ya destinados a ello. El tema ha generado cuestionamientos al presidente electo, pues durante la campaña defendió una política de austeridad y de reducción del gasto público. Sin embargo, De la Espriella se ha empeñado en hacer su posesión fuera de la capital.

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