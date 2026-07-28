Detalles de la captura del hombre que asesinó a un joven en Bogotá por no darle monedas, ¿cuánto pagará de cárcel?

La justicia ordenó el envío a prisión de Julián Andrés Díaz Correal, señalado por la Fiscalía General de la Nación de haber asesinado a un joven durante un hecho ocurrido el pasado 25 de julio en el barrio Polo Club, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

En el video que se viralizó, el hombre aparecía descalzo y sin camisa en una gasolinería cercana al lugar de los hechos. Según la narración del material, fue la comunidad la que decidió perseguir y acorralar a Díaz. El hombre, mientras tanto, aseguraba insistentemente que él no había hecho nada.

”Te vimos”, le dijeron. “El chico está allá tirado”, alguien agregó. La Policía ya estaba allí y procedieron con la captura.

Según la investigación, el procesado habría interceptado a la víctima mientras caminaba por el sector y le pidió dinero. Al no recibir la moneda que solicitaba, presuntamente la atacó con un arma cortopunzante.

La Fiscalía indicó que la lesión fue causada en el pecho y comprometió órganos vitales, por lo que el joven murió en el lugar antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.

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Después del ataque, el presunto agresor intentó abandonar la zona. No obstante, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lo localizaron y capturaron en flagrancia a pocas cuadras del sitio donde ocurrió el crimen.

Tras la captura, un fiscal de la Unidad de Vida e Integridad Personal de la Seccional Bogotá presentó al detenido ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de homicidio agravado. Durante las diligencias judiciales, Díaz Correal decidió no aceptar los cargos.

Al evaluar la solicitud de la Fiscalía, el juez resolvió imponer una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa la investigación y avanza el proceso para determinar su eventual responsabilidad en los hechos.

En Colombia, el delito de homicidio agravado contempla una pena de 400 a 600 meses de prisión, es decir, entre 33 años y 4 meses y 50 años, según lo establece el Código Penal.

No obstante, la condena definitiva depende de lo que se pruebe durante el proceso judicial y de la valoración que haga el juez sobre las circunstancias del caso. Además, factores como agravantes, atenuantes o eventuales beneficios procesales pueden influir en la pena que finalmente se imponga.

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