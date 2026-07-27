Nueva pelea entre Petro y Angie Rodríguez: la echó y reveló su historia clínica por negarse a mover $1 billón para El Niño

A menos de dos semanas de que entregue el poder, no cesan los escándalos en la presidencia de Gustavo Petro. Ayer declaró insubsistente a Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, tras una entrevista con Noticias RCN en la que volvió a “prender el ventilador”.
Además, reveló su historia clínica, lo cual es ilegal, y se pronunció en su contra. En medio de eso, Rodríguez pidió hablar con el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien aprovechó la oportunidad para decir que garantizarán su seguridad.
Rodríguez ha ocupado puestos muy importantes en el mandato de Petro. Primero fue asesora del Ministerio de Salud y luego jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), es decir, la mano derecha en Palacio; en medio de polémicas fue nombrada en el poderoso Fondo Adaptación, la entidad encargada de la ejecución de proyectos para mitigar los efectos del cambio climático y auxiliar a los damnificados de sus desastres ambientales. Pero ahora se convirtió en otra protagonista del “fuego amigo” tras revelar líos de la sede del poder.
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