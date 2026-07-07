De la Espriella suspende empalme con el gobierno Petro y anuncia otras medidas

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que le dio instrucciones al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para suspender de manera inmediata el proceso de empalme con el Gobierno saliente.
“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, afirmó De la Espriella.