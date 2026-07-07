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De la Espriella suspende empalme con el gobierno Petro y anuncia otras medidas

Adelantó que se dirigirá a la Nación en las próximas horas para explicar los motivos de la decisión.

  • El presidente electo anunció hace pocos minutos la decisión. Foto: Colprensa
    El presidente electo anunció hace pocos minutos la decisión. Foto: Colprensa
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 2 horas
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que le dio instrucciones al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para suspender de manera inmediata el proceso de empalme con el Gobierno saliente.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, afirmó De la Espriella.

El presidente electo sostuvo que su decisión responde a la necesidad de proteger los intereses de la Nación.

“Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, señaló.

Entérese: “Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”: De la Espriella

Estas declaraciones se dan en medio de la tensión política generada por los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado la elección de Abelardo de la Espriella y ha insistido en que acudirá a acciones judiciales para controvertir los resultados.

Es más, ha dicho que “quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”.

De la Espriella adelantó que ampliará los detalles de la decisión más adelante. Dijo que se dirigirá a la Nación a través de sus redes sociales durante la mañana para explicar las razones detrás de la suspensión y las medidas que adoptará de inmediato.

Amplíe la noticia: “Hemos encontrado una destrucción institucional muy profunda”: entrevista con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo

Además, este anuncio se produce después de que el mandatario electo viniera denunciando en los últimos días presuntas irregularidades detectadas por el Comité de Empalme Anticorrupción, liderado por Restrepo, y de calificar en reiteradas ocasiones a la administración de Gustavo Petro como “el gobierno más corrupto de toda nuestra historia”.

Por otro lado, desde el gobierno saliente de Gustavo Petro, el ministro de Hacienda y líder del proceso de empalme con la administración entrante, Germán Ávila, aseguró en entrevista con Blu Radio que harán “una declaración que ya teníamos programada para todo el país desde la Mesa de Empalme, y allí se conocerá en detalle la posición del Gobierno”.

“Lo que sí es absolutamente claro es que nunca antes habíamos tenido un nivel de agresión, ofensas, irrespeto y calumnias como el que han mostrado algunos miembros de la Mesa de Empalme del gobierno entrante”, señaló también.

Lea también: Gobierno Petro reacciona a suspensión del empalme con De la Espriella y responsabiliza a Carlos Alonso Lucio de la ruptura

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Preguntas y respuestas

¿Por qué Abelardo de la Espriella suspendió el empalme con el gobierno de Petro?
De la Espriella suspendió el empalme argumentando la necesidad de proteger a Colombia de presuntas irregularidades detectadas por su comité anticorrupción. Calificó a la administración saliente de Gustavo Petro como corrupta y afirmó que no legitimará el desastre institucional.
¿Dónde ver el anuncio oficial y los detalles de las medidas de De la Espriella?
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, presentará el informe detallado y los próximos pasos de su administración a través de una alocución directa en sus cuentas oficiales de redes sociales durante el transcurso de la mañana.
¿Qué pasará con la transición de gobierno en Colombia tras congelarse el empalme?
La congelación genera incertidumbre institucional. Mientras el equipo de De la Espriella evalúa anomalías, el gobierno saliente, liderado por el ministro Germán Ávila, emitirá un pronunciamiento oficial para fijar su postura frente a lo que consideran agresiones sin precedentes.
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