“Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”: De la Espriella

Abelardo De la Espriella realizó en la noche del domingo 5 de julio su segunda alocución como presidente electo de Colombia. El “Tigre”, como se hizo llamar durante su campaña política, ha estado liderando el proceso de empalme con el gobierno saliente del mandatario Gustavo Petro.

Para ello, designó como coordinador al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien ya se ha reunido con algunos ministros para adelantar las gestiones correspondientes previas a la posesión del 7 de agosto. Sin embargo, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño se ha mostrado inconforme por los hallazgos que ha hecho a medida que conoce en qué estado recibirá la administración de la Nación.

Lea también: Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora López será el ministro de Defensa del Gobierno de Abelardo de la Espriella

De la Espriella señaló que en este momento existen varias alertas, entre ellas la fiscal, pues considera que hay diferencias entre las cifras presentadas por el Gobierno y las del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre la deuda y el déficit, lo que para él genera “serias dudas acerca del verdadero estado de las finanzas públicas”. “Es claro que recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”, afirmó.