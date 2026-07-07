Aumentan a 3.535 las víctimas por los terremotos en Venezuela mientras avanza la cooperación con EE. UU. para la reconstrucción

Venezuela elevó este lunes a 3.535 el número de personas fallecidas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio en la zona norte del país. El nuevo balance, divulgado por las autoridades, también reporta 16.740 heridos, 17.854 personas que perdieron sus viviendas y 6.462 rescatados.
Mientras continúan las labores de búsqueda, remoción de escombros y evaluación de daños, el Gobierno sostiene conversaciones con Estados Unidos y organismos internacionales para impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas, especialmente en el estado La Guaira.