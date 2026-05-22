A palo y machete: la historia detrás del territorio por el que se matan indígenas en el Cauca

Una disputa territorial entre las comunidades indígenas en Silvia, Cauca, ya deja un saldo de seis personas muertas (cuatro Misak y dos Nasa) y al menos 60 heridas, en medio de una de las confrontaciones más graves registradas recientemente en el oriente del departamento.
El conflicto detonó en el páramo de La Estilla, una zona que ambos pueblos reclaman como territorio ancestral. Los Misak aseguran que poseen títulos históricos sobre el predio y acusan a integrantes del resguardo Nasa de Pitayó de haber realizado una ocupación ilegal hace aproximadamente tres meses.
“Ellos hicieron una ocupación ilegal a nuestro territorio”, afirmó Liliana Pechené, gobernadora indígena de Guambía, quien sostuvo que la comunidad Misak decidió movilizarse hasta el sector para intentar recuperar el control del terreno.
Por su parte, voceros de la comunidad Nasa argumentan que permanecen en el lugar respaldados por procesos adelantados ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que habría emitido resoluciones relacionadas con la clarificación de títulos coloniales en la zona.
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La tensión escaló rápidamente durante la jornada de este jueves. Lo que inició con enfrentamientos usando piedras, palos y objetos contundentes terminó en un cruce con armas de fuego, aumentando el número de víctimas y dejando decenas de lesionados.