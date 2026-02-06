Quedó definido el orden de las consultas y sus candidatos en el tarjetón para las elecciones del 8 de marzo

La Registraduría Nacional del Estado Civil definió este viernes 6 de febrero, mediante sorteo grabado y publicado en sus redes sociales, la ubicación oficial de los bloques políticos en el tarjetón que se utilizará el próximo 8 de marzo en los comicios.
Los ciudadanos que decidan participar en los procesos interpartidistas encontrarán las tres consultas (centro, derecha e izquierda) agrupadas en un solo documento, el cual deberá ser solicitado expresamente por las personas en los puestos de votación.