Si bien ese proceso no nació tras la reciente sanción al alcalde, por su contenido sí repercutiría en el veredicto de la supuesta participación indebida en política a favor del candidato Gustavo Petro .

De prosperar a favor de Romero y sus colegas, este recurso –que hasta ahora no estaba en el radar mediático– podría beneficiar al polémico Quintero, y a su vez marcar un precedente que trastoca lo político con lo jurídico.

Esto se traduce, según Juan David Romero –uno de los abogados que presentó la demanda–, en que la competencia para apartar a alguien elegido en las urnas debe recaer en una autoridad judicial, carácter que de acuerdo a parámetros internacionales no debería tener la Procuraduría.

Una de las razones que aparecen en la demanda de 91 páginas es que una entidad administrativa como la Procuraduría no puede vulnerar el derecho fundamental a la participación en política de quien fue elegido por voto popular.

Entre los cambios que hubo no pasaron desapercibidos artículos que hablan de sanciones y otras competencias de la Procuraduría. En particular, el primero de ellos –que contiene casi que toda la polémica que hoy surge con Quintero– llamó la atención de los demandantes.

De acuerdo al abogado Romero, esto no se traduce en que ellos quieran acabar con el Ministerio Público o que estén a favor de Quintero o del alcalde de Ibagué. Lo que alegan es que funcionarios de esa entidad no pueden ejercer como jueces , quienes gozan de independencia y serían los idóneos para tomar medidas contra un alcalde.

Además, dicha crítica la cobijaron con varios artículos de la Constitución Política, y la dirigieron a que la Procuraduría no es un órgano competente para quitar derechos políticos, y que con el cambio hecho se transgreden las limitaciones a las funciones jurisdiccionales que establece la ley.

Fue así como el 4 de noviembre del año pasado la Corte la recibió. En resumen, en ella se reprocha la nueva ley porque incumple los estándares interamericanos fijados en la sentencia del caso Petro Urrego vs. Colombia, emitida por la Corte IDH .

Con el pasar de los meses, el abogado detalló que desde el despacho de la Corte se han hecho observaciones que dejaron en el camino solo tres cargos de los ocho iniciales.

Uno relacionado a la sentencia de la CorteIDH, otro a la vulneración al derecho de participación en política, y otro por el supuesto desconocimiento que tuvo el Congreso con el concepto de excepcionalidad. Es decir, en qué casos puntuales a la entidad se le otorgan funciones diferentes.

Por ahora, la magistrada aún no proyecta su ponencia, algo que augura varias semanas para conocer el fallo final que, según el abogado Romero, podría beneficiar a Quintero. No tanto por la figura de suspendido –la cual no toca de fondo el caso de Petro y su destitución–; sino porque al apartarlo así sea por tres meses se le privaría de ejercer un cargo al que llegó por votos.