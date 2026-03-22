Denuncian presuntas presiones a militares para ocultar verdad de falsos positivos en la JEP

Una investigación revelada por la Revista Semana encendió nuevas alertas sobre el esclarecimiento de los llamados “falsos positivos” en Colombia. De acuerdo con el reportaje, militares que han reconocido su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estarían siendo objeto de presiones, amenazas y ofrecimientos económicos para modificar sus versiones y evitar que altos mandos sean vinculados a estos crímenes.
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Los testimonios, audios y conversaciones conocidos por ese medio apuntan a la existencia de una supuesta “operación mordaza”, que buscaría frenar la revelación de responsabilidades en ejecuciones extrajudiciales, en las que civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate durante el conflicto armado.
Uno de los casos expuestos es el de un exsoldado que declaró haber participado en al menos 20 homicidios en la región Caribe. Según su relato, actuó bajo órdenes de superiores que exigían resultados operacionales medidos en número de bajas. Tras comparecer ante la JEP, asegura haber recibido una oferta cercana a los 20 millones de pesos para guardar silencio y asumir la responsabilidad individual de los hechos, sin involucrar a sus comandantes.