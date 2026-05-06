Arrancó sorteo de jurados de votación: todo lo que tiene que saber

El 31 de mayo será la primera vuelta presidencial, y la Registraduría Nacional ya empezó el sorteo para elegir a los jurados de votación para las mesas por todo el país. Acá le contamos todo lo que debe tener en cuenta para saber si fue seleccionado y, de haberlo sido, eso qué implica.

Para realizar la jornada electoral, la Registraduría elige al azar a miles de ciudadanos, quienes son los encargados de darle continuidad al proceso electoral: contar votos, entregar tarjetones, llenar formatos de preconteo y firmar actas en donde certifiquen que los resultados de la mesa son certeros. Cometer errores en aquellos procesos podrían acarrear sanciones.

De ser elegido, deberá llegar ese día al puesto de votación desde las 7:30 de la mañana, y prepararse para quedarse hasta la noche.

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Es importante que usted consulte si fue elegido para la labor, no solo porque es un deber político y ciudadano, sino porque no cumplirlo le trae sanciones. Una de ellas es una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de 17 millones de pesos.

Según la Registraduría, “se considera válida la notificación al publicar los listados en lugares públicos o en la página web de la Registraduría; el no recibir la notificación no lo exonera de prestar el servicio como jurado”, por lo que debe estar pendiente de la página.