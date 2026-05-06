Evacúan casos sospechosos de hantavirus hacia Países Bajos; el crucero llegará a Tenerife

Tres personas presumiblemente infectadas con hantavirus fueron evacuadas este miércoles del crucero inmovilizado frente a Cabo Verde, para ser trasladadas ahora a Países Bajos, luego que expertos sudafricanos identificaran un caso con la cepa Andes que puede transmitirse entre humanos.
Los tres casos sospechosos a bordo del crucero MV Hondius, foco de hantavirus, “acaban de ser evacuados del barco y están en camino para recibir atención médica en Países Bajos, en coordinación con la OMS, el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y Países Bajos”, indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en X.
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