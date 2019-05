Con protesta, militares venezolanos en Cúcuta se despiden de los alojamientos

La propuesta presentada por el gobierno colombiano a los militares extranjeros consta de tres opciones que deben haber sido escogidas previamente para definir su estatus y permanecía o no en el territorio nacional.

La medida anunciada por el representante de Asuntos Fronterizos de la Cancillería de Colombia, Víctor Bautista, entre otras autoridades durante la noche del pasado miércoles 15 de mayo, fue clara: “La transición en los hoteles no puede ser eterna (...) ya quisieran todos los migrantes y refugiados tener esas condiciones. Tenía que haber una transición y ya llegó a su final el día de hoy para entrar en vigencia a partir de mañana”, precisó Bautista.

Lea también: Desalojan a 65 exmilitares venezolanos de un hotel en Cúcuta por no pagar estadía

Otras de las opciones ofrecidas es continuar bajo la figura de refugiados, la única condición de este estatus –detalló el enviado Bautista– es que quienes se sometan a él no podrán acceder a planes de atención, albergues, arrendamientos o alimentación.

Colombia determina esquema de atención para ex militares y ex policías venezolanos que se encuentran en el territorio nacional https://t.co/CmUFY5PZHI pic.twitter.com/lNs0MrjkIJ

El pago del hotel donde se han mantenido hospedados estaba a cargo de la embajada venezolana en Colombia y, de acuerdo a uno de los militares que manifestaba su rechazo a la medida, no se habría efectuado

“Le hemos planteado al gobierno colombiano posibles soluciones a nuestra situación y a los problemas que se presentan. No queremos ser unos mantenidos en este país, queremos trabajar y hemos consignado, atendiendo el llamado del presidente Iván Duque, un plan de proyectos para ser gestionados a través de organismos internacionales. No nos pueden dejar tirados, ¿qué va a pasar mañana? Nuestra familia y los niños no tienen a dónde ir”, expuso el vocero de los disidentes, con un tono de voz notablemente afectado.

De acuerdo a lo relatado por los militares, su arribo a Colombia no se trató de un hecho fortuito como “lo han querido hacer ver”. Llegaron, a su juicio, atendiendo al llamado del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que al parecer “nos abandonó”.

Lea también: Los ilegales mandan en las trochas de la frontera

Mientras gritaban consignas a favor de la libertad del país vecino y en contra de las medidas de desalojo de los hospedajes, el personal castrense señaló que salieron de Venezuela por una lucha, salieron huyendo de un régimen. Sentenciaron que ya desde Colombia no permitirán “que se sigan cercenando nuestros derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

En medio del descontento, personal de Migración Colombia trabaja en la elaboración de listas con la identificación de estas personas para saber quiénes se acogen a cada una de las medidas propuestas. Quienes acepten ser parte del “plan especial” del gobierno nacional serán reacomodados y reubicados para dar inició a las acciones contempladas en la propuesta.