Ser Brayan paga: mientras Petro los estigmatiza, empresas ofrecen descuentos exclusivos; compártalo con su Brayan favorito

El nombre Brayan pasó en cuestión de días de ser centro de una controversia política a convertirse en protagonista de promociones y descuentos por parte de varias marcas en Colombia. Luego de que el presidente Gustavo Petro los mencionara en un Consejo de Ministros con frases estigmatizantes, y de que la Registraduría confirmara que en el país hay 165.538 hombres registrados con ese nombre, las empresas vieron una oportunidad para sumarse a la coyuntura nacional.
Burger King se declaró “Brayan Lover” y lanzó un 2x1 en hamburguesas para quienes se identifiquen con su cédula. “Si en todo lado hay un Brayan, acá los volvemos king”, escribió la cadena, que invitó a los clientes a llegar acompañados de “su Brayan de confianza”.