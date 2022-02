El defensor regional del Pueblo, Ricardo Andrés Toro, le describió a este diario que lo que pasó en La Esneda es lamentable por donde se vea, y que la recomendación que puede dar es no ir a la zona si no es necesario, pues eso “genera tráficos e inconvenientes” para los socorristas.

“Cuando nos encontrábamos sacando escombros y haciendo monitoreo en la zona también se estaba desprendiendo una parte del lado izquierdo. Los funcionarios que estaban dieron aviso y nos pudimos retirar”, narró el defensor después del último Consejo de Gestión del Riesgo del día.

Que vuelva a pasar no sería extraño, pues el clima no ha mejorado y antes de la catástrofe de ayer se presentaron 15 horas de lluvia incesante. Además, en ese mismo sector de la Avenida del Río pasó algo similar hace años, cuando 71 personas perdieron la vida tras la venida abajo de la montaña. “Esto no es nuevo, lleva más de 45 años que ocurrió en el año 1976”, dijo el alcalde de Dosquebradas, Diego Ramos.

Por eso, uno de los compromisos es analizar el impacto de un canal que está en la parte alta de la montaña.

Por ahora, en cuanto a la emergencia, distintos equipos de rescate buscan a 4 personas que al cierre de esta edición no habían aparecido entre los escombros.