Pasajeros colgaron de una ventana de Transmilenio a presunto ladrón y lo desnudaron

Después de la derrota 2-1 frente a Alianza Petrolera con un penalti discutido, en Atlético Nacional saben que la única forma de ser cabeza de grupo en los cuadrangulares semifinales es vencer al Tolima y esperar que Millonarios o Águilas no ganen. Así aseguraría el punto invisible a su favor en esta instancia en caso de empate en unidades con otro equipo a la hora de definir el paso a la final.

“A mí no me gusta hablar del arbitraje, pero no había manera de sufrir más goles. Cuando se pierden partidos