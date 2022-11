Una delegación de 17 invitados de alto nivel ingresó silenciosamente en la mañana de este lunes a la Casa de Nariño para una reunión con el presidente Gustavo Petro, que solo se hizo pública hasta que un grupo de periodistas se enteró de que entre los asistentes a la cita privada con el Mandatario –que duró unas tres horas– estaban los empresarios Jaime y Gabriel Gilinski.

A pesar de que la cita era privada y se manejó con sumo hermetismo, EL COLOMBIANO conoció que se trató de una comitiva de empresarios colombianos y de Emiratos Árabes Unidos (EAU) que se reunió con el Jefe de Estado en el Salón Azul de la Casa de Nariño, justo en medio de la turbulenta puja que protagonizan el Grupo Gilinski y la multinacional árabe IHC en la Oferta Pública de Acciones (OPA) por Nutresa, proceso al que la Fiscalía le puso la lupa.

Reunión con secretismo

La cita entre Petro y la delegación de empresarios no fue improvisada ni surgió a última hora, muestra de ello es que logró que Petro citara a sus ministros de Agricultura (Cecilia López), Minas (Irene Vélez) y Comercio (Germán Umaña). Se trató de una reunión que se coordinó con detalle y en Palacio intentaron mantenerla en secreto, tanto así que no apareció en la agenda del Presidente, que solo tenía previsto un Consejo de Seguridad a las 8:00 a.m.