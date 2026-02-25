x

Abogado de Diana Ospina presentó cargos por secuestro extorsivo agravado: "no puede quedar impune"

La defensa de la mujer, quien fue víctima de paseo millonario y secuestro, pidió que el caso se investigue con celeridad. Por el momento, el conductor del taxi está en manos de las autoridades.

    Varios videos de cámaras de seguridad revelaron el recorrido del taxi que la recogió y el momento exacto en que fue interceptada por otro vehículo, también tipo taxi, a pocos metros de su vivienda. FOTO: CAPTURA DE VIDEO.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Diana Ospina duró más de 24 horas desaparecida. Su ausencia no solo dejó huella en su familia, sino en toda Bogotá, que sigue pidiendo, no solo justicia, sino más seguridad en la ciudad. Las cámaras de seguridad mostraban cómo Ospina, a las dos de la mañana del domingo, tomó un taxi, luego no se supo nada más. En la tarde del martes, la mujer rindió testimonio de lo sucedido ante la Fiscalía, y su defensa anunció que pedirá que el caso se investigue como secuestro extorsivo agravado.

En contexto: ¿Qué se sabe sobre la desaparición de Diana Ospina en Bogotá? Pidió un taxi y se perdió su rastro; ya se pronunció Theatron

“Solicitaremos que se adopten de inmediato todas las medidas investigativas necesarias para identificar y judicializar a los responsables”, dijo Andrés Felipe Peláez, abogado de la víctima.

Lo de Diana no fue solo un paseo millonario. En la madrugada del domingo, cuando regresaba a su casa en el barrio Santa María del Lago en la localidad de Engativá luego de haber asistido a una fiesta en la discoteca Theatron, Ospina fue atrapada en el taxi en el que iba por dos hombres que llegaron en otro vehículo que, al parecer, la iban siguiendo. También era un taxi. Ospina estaba a pocos metros de su hogar.

Ambos vehículos de transporte pertenecían al mismo hombre. Aún no se conoce su nombre, pero según registros de la Policía tiene antecedentes por hurto calificado y agravado con lesiones personales. Curiosamente, los cargos por aquellos delitos se presentaron luego de que un ciudadano denunciara que tomó un carro por aplicación y al llegar a su casa dos hombres abordaron el vehículo, lo amenazaron con armas blancas y lo robaron.

A pesar de los antecedentes, el hombre insiste en que no tiene nada que ver con el crimen de Ospina.

El caso es grave: a Ospina no solo la robaron, sino que la mantuvieron secuestrada en dos locaciones, por dos grupos delincuenciales diferentes. Los primeros "se la vendieron" al segundo porque pensaron que Ospina tenía mucho dinero.

Aquel segundo grupo de delincuentes se encargó de llamar a la familia de la mujer pidiendo dinero por su liberación. Afortunadamente, la familia no cayó en la extorsión, y que el caso se volviera mediático permitió que la liberaran.

Es por esos hechos que Peláez, defensa de Ospina, pidió que el caso sea abordado por la Fiscalía como secuestro extorsivo agravado: "El secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado del que fue víctima mi representada, ejecutado mediante una modalidad delictiva que se ha vuelto recurrente en la ciudad, no puede quedar en la impunidad".

En contexto: Apareció con vida Diana Ospina en Bogotá: esto se sabe

El abogado manifestó que le hizo un llamado a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que desplieguen toda su capacidad técnica y operativa "incluyendo el análisis integral de cámaras de seguridad, la trazabilidad del vehículo involucrado y la verificación de posibles patrones similares recientes".

Asimismo, señaló que desde esa representación judicial activarán todos los mecanismos legales necesarios para garantizar los derechos de las víctimas, su participación efectiva dentro del proceso y el acceso oportuno a la información sobre los avances de la investigación.

Al mismo tiempo, recalcó que, por el momento, Ospina quiere privacidad y compartir con sus seres queridos. "Diana agradece el respaldo recibido y, una vez culminen las diligencias judiciales, ofrecerá las declaraciones correspondientes en condiciones que garanticen su seguridad", explicó.

Amplíe información: Taxista que recogió a Diana Ospina ya declaró ante la Fiscalía: dijo que no está implicado en el caso, pero tiene antecedentes

