Suspenden, otra vez, el polémico cierre del sector Las Areneras en Amagá

Según detalló el alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina, el cierre vial previsto para que arrancara este miércoles 25 de febrero en Las Areneras no se llevará a cabo, pese a que había sido anunciado previamente por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Covipacífico.





El mandatario local, quien se ha convertido en uno de los principales abanderados de este tema en el Suroeste antioqueño, entregó la noticia a través de una transmisión en redes sociales en la que especificó que el polémico cierre quedaba suspendido.

Molina explicó que la decisión se produjo a menos de 12 horas de que arrancara el cierre por parte de la ANI. El alcalde ahondó explicando que la decisión de la nueva suspensión surge luego de la carta enviada el martes 24 de febrero por varios de los alcaldes de la subregión, junto con la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, en la que solicitaron la presencia directa de la ANI en el territorio y una revisión concertada del Plan de Manejo de Tráfico contemplado para la zona.

Según insistió Molina, la principal preocupación de los mandatarios locales radica en el impacto que el cierre podría generar en la movilidad regional, el transporte de carga, el comercio y la dinámica económica de los municipios del Suroeste, que albergan a cerca de medio millón de habitantes y que dependen en gran medida de esta conexión vial.



De acuerdoc con Molina, atendiendo el llamado institucional, la ANI confirmó que este miércoles 25 de febrero se desplazará al sector Las Areneras para sostener una nueva reunión con todos los alcaldes del Suroeste y las autoridades de infraestructura departamental. El encuentro comenzará a las 9:30 a.m. y contará con la participación de los 23 mandatarios suroestanos, así como de las directivas del proyecto Pacífico 1, así como de la gerente de proyectos de la ANI, Gloria Cardona Botero.