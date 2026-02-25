Encontraron los cuerpos de tres hombres en una vía del Suroeste de Antioquia

La racha violenta en el Suroeste antioqueño no cesa. En las últimas horas se registró un triple homicidio en una de las vías que lleva de esta subregión hacia la capital antioqueña.

Según trascendió, en la madrugada de este miércoles 25 de febrero, tres hombres que viajaban en una camioneta blanca habrían sido obligados a descender del vehículo por hombres armados cuando se movilizaban entre los sectores La Albania y Puerto Escondido, sobre una de las vías que lleva a Medellín. Lea también: Bus que cubría la ruta entre Cali y Medellín se fue a un abismo en el Suroeste antioqueño Según trascendió, tras ser bajados del vehículo, fueron ejecutados con armas de fuego. Los tres cuerpos quedaron sobre la vía pública y justo al lado del automotor.



Con el paso de las horas, los cuerpos fueron descubiertos por transeúntes, quienes dieron aviso a las autoridades del municipio de Titiribí.