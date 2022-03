El ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió nuevamente a la operación militar del Ejército el pasado 28 de marzo en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que, según información de la fuerza pública fueron abatidos 11 personas que serían disidentes de las Farc.

A través de su cuenta de Twitter, Molano respondió a los señalamientos que ha recibido la fuerza pública y el gobierno que apuntan a que lo ocurrido fue una “masacre”.

“@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos”, afirmó el ministro de Defensa, que catalogó la acción militar como una “operación legítima”.

Así mismo, Molano compartió las imágenes del material que se habría incautado, supuestamente, durante el operativo del Ejército Nacional en el departamento del sur del país. “A los ‘inocentes civiles’ se les incautó: arsenal de guerra; granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”, mostró el jefe de la cartera de Defensa en su cuenta oficial de Twitter.