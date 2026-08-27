Diego Torres, profesor crítico de Petro, es el nuevo delegado del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional

Se hizo oficial un relevo en las delegaciones de la Presidencia ante los máximos órganos directivos de varias instituciones universitarias. Mediante un decreto, el Ejecutivo dio por terminadas las delegaciones vigentes y nombró a los nuevos representantes presidenciales. Entre los movimientos más destacados está la incorporación de Diego Torres Galindo como representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. EL COLOMBIANO confirmó con Torres su designación directa desde la Presidencia. Torres asumirá la representación estatal en la mesa directiva del principal centro de educación superior pública del país, en una designación acompañada en el mismo decreto por la llegada del padre Rodolfo Andrés Londoño De La Espriella. Este es primo del presidente Abelardo y tuvo a su cargo las oraciones durante el primer cónclave ministerial del gabinete en Barranquilla, encuentro que generó controversia por las manifestaciones religiosas promovidas desde el propio Gobierno.

El padre fue nombrado como representante presidencial ante los Consejos Superiores de cinco universidades distintas: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico. Se trata de la única persona designada por el decreto para ejercer, de manera simultánea, esa representación en más de una institución. El documento firma la reestructuración de los enlaces del Gobierno con el sistema universitario nacional; según lo expuesto en el acto administrativo, esta facultad busca articular la política pública de educación superior con la gestión y la autonomía de los entes universitarios estatales. Junto a la llegada de Torres a la Universidad Nacional, la reestructuración del Ministerio de Educación abarca otras importantes instituciones regionales.

Estos son los otros nombramientos:

Dentro de la misma norma se establecieron las delegaciones de Víctor Hugo Malagón Basto en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Wilson Caballero Ariza en la Universidad Industrial de Santander (UIS), Esneyder Andrés Nazarith Vidal en la Universidad del Cauca y Julián Ricardo Gómez Ávila en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). El paquete de designaciones se completa con la llegada de Brenda Magaly Restrepo Plazas a la Universidad de la Amazonia, Gabriel Jaime Cardona Orozco a la Universidad Tecnológica de Pereira, María Rocío Cortés Vargas a la Universidad de Cundinamarca, Cenaida Rubiela Alvis Barranco a la Universidad Popular del Cesar e Isaura Yaneth Parejo Buelvas a la Universidad del Magdalena. Según los considerandos del decreto, la facultad presidencial de designar representantes ante los Consejos Superiores incluye también la de dar por terminadas las designaciones vigentes y efectuar las nuevas. Además, el decreto ordena que su comunicación se haga por conducto de la Secretaría General del Ministerio de Educación, tanto a las personas designadas como a quienes venían ejerciendo la representación y a las respectivas instituciones de educación superior.

¿Por qué fue crítico Torres?

El físico y profesor de la Unal, y ahora delegado de Presidencia, fue una de las voces críticas durante la crisis que atravesó la Universidad Nacional en 2024 por la elección del rector. En ese momento cuestionó la actuación del Gobierno Petro y el proceso mediante el cual el Consejo Superior Universitario terminó dejando sin efecto la designación de José Ismael Peña para posteriormente nombrar a Leopoldo Múnera. Entretanto, en la institución educativa hubo rechazo de sectores de la comunidad universitaria. Las protestas se extendieron durante varias semanas y terminaron convirtiéndose en una de las mayores crisis institucionales recientes de la Universidad Nacional. Y es que uno de los puntos centrales de la controversia fue precisamente la distancia entre el resultado de la consulta y la decisión adoptada por el máximo órgano de gobierno de la institución. La situación se agravó con la intervención del Gobierno de Gustavo Petro. La entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, quien hacía parte del CSU en representación del Ejecutivo, no firmó el acta de designación de Peña. El Gobierno sostuvo que existían cuestionamientos sobre el procedimiento y pidió garantías para que se respetara la autonomía universitaria, mientras distintos sectores denunciaron una injerencia del Ejecutivo en las decisiones de la institución. Allí entra Torres, quien hizo parte del Consejo Superior como representante de los profesores.

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