El director de la Dian, Lisandro Junco Riveira, es uno de los colombianos que aparece en los ‘Pandora Papers’ revelados este domingo.

Se trata de una indagación adelantada por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) que reveló presuntas operaciones de políticos, empresarios y hasta deportistas del mundo en paraísos fiscales.

En Colombia la revelación la hizo la alianza periodística El Espectador-Connectas y salpica, entre otros, a los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y el mencionado director de la Dian, Lisandro Junco Riveira.

Sobre este último, dice que “constituyó con su esposa la empresa Cyber Security System Company en Delaware, Estados Unidos (...)”.

Revela que entre los pocos detalles que hay, se sabe que “la compañía fue cancelada por ‘falta de pago de impuestos’, con una deuda de 1.770 dólares”.

Además, menciona que Junco “tendría también una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor con sede en Dubái”.

La respuesta

Tras esto, el director de la Dian salió al paso a través de una carta de siete puntos.

“Mis declaraciones de renta y de activos en el exterior las he hecho públicas, y están, para conocimiento de todos los colombianos, en la página de la función pública, la página de la Dian y la correspondiente a la vigencia 2020 en mi cuenta de twitter. El problema no es tener activos en el exterior, el problema es no declararlos”, manifiesta en primera instancia.