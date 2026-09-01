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Investigan disparo contra oficina del piso 26 de la Procuraduría

En el piso 26, donde fue hallado el impacto, funcionan oficinas de abogados y asesores.

  • Policía judicial investiga disparo en oficina del piso 26 de la Procuraduría general. Foto: Colprensa
    Policía judicial investiga disparo en oficina del piso 26 de la Procuraduría general. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una comisión de Policía Judicial investiga el impacto de un disparo en el ventanal de una oficina del piso 26 de la Procuraduría General de la Nación.

El COLOMBIANO estableció que el hecho ocurrió durante el fin de semana y que solo hasta ahora un funcionario del Ministerio Público advirtió el daño. Aunque el hallazgo generó preocupación ante la posibilidad de un ataque, por ahora no hay elementos que permitan establecer que se trató de un atentado.

La hipótesis que se maneja es que el daño pudo haberse producido por un disparo realizado desde el exterior, posiblemente en medio de una acción aislada. La Sijín adelanta las verificaciones correspondientes para establecer qué ocurrió y determinar el origen del impacto.

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El hecho no deja de generar alerta, pues ocurrió apenas un piso por encima de las oficinas del procurador general, Gregorio Eljach, y del viceprocurador, Julián Andrés Fernández.

En el piso 26, donde fue hallado el impacto, funcionan oficinas de abogados y asesores. De manera preliminar, se conoció que allí también está ubicada la oficina de un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

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Los investigadores buscan establecer si el disparo podría estar relacionado con alguna de las actividades que se desarrollan en esas oficinas o si, por el contrario, se trató de una bala perdida.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó en la Procuraduría General de la Nación por un disparo?
Un proyectil de arma de fuego impactó el ventanal del piso 26 de la sede de la Procuraduría en Bogotá. El daño fue descubierto por un funcionario tras el fin de semana, lo que motivó una investigación formal de la Sijín para esclarecer los hechos
¿Dónde fue el impacto de bala en la sede de la Procuraduría?
El impacto se registró en el piso 26 del edificio, un nivel donde funcionan oficinas de abogados, asesores y un procurador delegado ante la Corte Suprema. Esta planta está ubicada estratégicamente un piso más arriba de los despachos del procurador general y el viceprocurador.
¿Qué autoridades investigan el disparo al edificio de la Procuraduría?
Una comisión especializada de Policía Judicial y la Sijín están a cargo de las verificaciones técnicas. Los peritos analizan la trayectoria balística y el entorno exterior del edificio para determinar si se trató de un proyectil disparado de forma accidental o intencional.
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